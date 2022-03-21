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На Миколаївщині палять ворогів і готуються до посівної – Віталій Кім

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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На Миколаївщині палять ворогів і готуються до посівної – Віталій Кім Новина оновлена 21 березня 2022, 14:07

В одній з "найгарячіших" областей України — на Миколаївщині — готуються до посівної кампанії. Про це у Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У місцях, де не було в області окупантів, трактори вже в полях. У тій частині, де вони відступили, розчищаємо і готуємося до посівної", — зазначив він.

Кім також розповів про воєнну ситуацію в області та порадив окупантам та тим, хто їм допомагає, "валити".

"Ми зараз більше бачимо, далі чуємо. Ми вас всіх знайдемо. Поки є можливість — валіть з нашого міста", — сказав очільник Миколаївщини.

За його словами, завдяки оркам побільшало ресурсів. "Відсилаємо це все їм назад. Всього ворога спалимо", — наголосив Віталій Кім.

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