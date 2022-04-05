Донбаська машинобудівна академія відновить роботу у Тернополі – ОВА
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 75
Національний технічний університет ім. Івана Пулюя у Тернополі готовий надати приміщення та матеріально-технічну базу для роботи одного з навчальних закладів з територій, де ведуться бойові дії. Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.
"Приймаємо перший навчальний заклад з постраждалих регіонів. Найближчим часом очікуємо на переїзд Донбаської державної машинобудівної академії", — розповів він.
Спершу з Краматорська до Тернополя прибуде науково-педагогічний склад. В подальшому планується розмістити студентів, які зараз навчаються дистанційно.
"Загалом готові розмістити 10 закладів професійно-технічної освіти, 5 фахової передвищої та 4 заклади вищої освіти", — заявив Труш.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-