Донбаська машинобудівна академія відновить роботу у Тернополі – ОВА

Національний технічний університет ім. Івана Пулюя у Тернополі готовий надати приміщення та матеріально-технічну базу для роботи одного з навчальних закладів з територій, де ведуться бойові дії. Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Приймаємо перший навчальний заклад з постраждалих регіонів. Найближчим часом очікуємо на переїзд Донбаської державної машинобудівної академії", — розповів він.

Спершу з Краматорська до Тернополя прибуде науково-педагогічний склад. В подальшому планується розмістити студентів, які зараз навчаються дистанційно.

"Загалом готові розмістити 10 закладів професійно-технічної освіти, 5 фахової передвищої та 4 заклади вищої освіти", — заявив Труш.