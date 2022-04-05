Дніпропетровський автодор обіцяє відновити "Велике будівництво" доріг після перемоги
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У Дніпропетровській області на дорогах державного значення провадиться ремонт дорожнього покриття. Про це повідомляє Служба автомобільних шляхів Дніпропетровщини.
"Ремонти виробляємо в межах експлуатаційного утримання, ліквідуємо аварійну ямковість гарячим асфальтобетоном. Наша мета – забезпечити безпечний проїзд дорогами області", – йдеться у повідомленні.
У відомстві наголошують: область сьогодні є логістичним хабом, який забезпечує евакуацію біженців та переміщення гуманітарних вантажів. Тому ремонт доріг є першочерговим завданням.
"В даний час бригади шляховиків працюють на дорогах державного значення у Дніпровському, Кам’янському, Синельниківському та Новомосковському районах", — повідомляють у дніпропетровському Укравтодорі.
Там також нагадують, що у 2022 році Службою автошляхів було заплановано оновлення 450 км автошляхів державного значення різних категорій – міжнародних, національних, регіональних та територіальних. Це понад 20 доріг Дніпропетровщини, які мали отримати нове сучасне дорожнє покриття.
"Після нашої Перемоги ми обов’язково відновимо "Велике будівництво" та реалізуємо всі плани – будівництво доріг, мостів та їхнє капітальне відновлення!", – пообіцяли у відомстві.
Служба автомобільних доріг нагадує, що вся дорожня інфраструктура стабільно працює і дороги Дніпропетровщини перебувають у проїзному стані. Обмеження руху діє лише на одній ділянці автодороги Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя від с. Мар’янське до с. Чортків.
У відомстві нагадують, що на Дніпропетровщині діє комендантська година з 21:00 до 6:00 і закликають розраховувати час при плануванні маршруту.
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