Перший мільярд гривень виділено на відбудову звільнених областей – Тимошенко

З резервного фонду Держбюджету буде надано перший мільярд гривень на відновлення звільнених від російських військ регіонів. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Під час зустрічей із представниками обласних військових адміністрацій і територіальних громад обговорювали питання додаткового фінансування, адже з такими масштабами руйнувань ресурсів катастрофічно не вистачало", – зазначив Тимошенко.

За його словами, ухвалено рішення надати кошти на ліквідацію наслідків воєнних дій:

Київській області – 400 млн грн.;

Чернігівській області – 250 млн грн.;

Сумській області – 250 млн грн.;

Житомирській область – 100 млн грн.

Кошти резервного фонду призначені на ремонт та заміну вікон, конструкцій дахів і покрівель, фасадів будинків, відновлення доріг, інженерних мереж та систем, зокрема тепла, газу, води, електроенергії, прибирання розбитої воєнної та цивільної техніки, очищення вулиць і прибудинкових територій.

Нагадаємо, раніше Тимошенко Із рповідомив про те, що відповідно до обіцянки Президента України Володимира Зеленського держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Якщо будинок чи квартира зазнали руйнувань, власники уже можуть подати заяву в застосунку Дія.