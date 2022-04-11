росія не відводить війська від кордону з Сумською областю: деталі

Бойова техніка загарбників досі перебуває досить близько до українського кордону

З боку російської федерації неподалік кордону із Сумською областю дотепер перебуває велика кількість армії російських окупантів.

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Про це у понеділок, 11 квітня, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, наголосивши, що на території Київської, Чернігівської та Сумської областей наразі проводяться процеси з відновлення контролю за державним кордоном.

За його словами, працівники прикордонної служби спільно з бійцями Збройних сил України проводять обстеження окремих ділянок прикордоння. Окрім того, він заявив про небезпеку мінування місцевості, аргументуючи це тим, що українські захисники вже знаходили неподалік кордонів танкові снаряди.

Що стосується ситуацій по ту сторону кордону, де перебуває ворог, то там працює українська розвідка.

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"На тих ділянках, де нам вдалося виходити, ми не спостерігали поки техніки. Але, звісно, є інформація, особливо по Сумській області, що все-таки техніка ворога залишається на певній близькості до кордону", — повідомив він.

Також речник ДПСУ додав, що з боку росії систематично здійснюються окремі фортифікаційні заходи неподалік українського кордону та наголосив, що це може нести певну загрозу для прикордонників, якщо ті будуть і надалі проводити патрулювання, як це здійснювалося раніше.

"Зі свого боку також створюємо необхідні умови для того, щоб з нашого боку вівся контроль за кордоном, але була безпека в першу чергу для військовослужбовців", — додав Демченко.

Військова техніка рф залишається поблизу українського кордону на Сумщині - ДПСУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно із новими супутниковими знімками, російські війська намагаються атакувати українських військових, захопити Маріуполь та просунутися у напрямку Слов’янська.