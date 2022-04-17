Голова Сумщини втік, коли до області вторглися росіяни? Розгоряється гучний скандал

Два високі чиновники регіону звинуватили один одного в дезертирстві та боягузтві, один із них — губернатор Сумщини

Інтерв’ю з головою Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитром Живицьким, що вийшло в "Українській правді", викликало справжній скандал у місцевій владі, щоправда, поки що тільки в соціальних мережах.

Відповідаючи на запитання журналістів, голова ОВДА розкритикував мера Тростянця Юрія Бову, заявивши, що "глава громади та керівництво в перший же день залишили місто, і воно було повністю окуповане".

Мер Тростянця Юрій Бова, у свою чергу, звинуватив у дезертирстві самого Дмитра Живицького, який, за його словами, покинув регіон і поїхав у Тернопільську область.

"Телеграф" розбирався у деталях скандалу.

Мер Тростянця незадоволений

У своєму інтерв’ю "УП" Дмитро Живицький представив Сумщину регіоном, який першим зустрів окупантів, а жителі були одними з перших, хто організував опір противнику, який здебільшого рухався далі на Київ.

При цьому голова ОВДА "пройшовся" місцевою владою, заявивши, що голови Краснопільської та Тростянецької ОТГ покинули свої міста, при цьому окремо зазначивши, що голова Тростянця Юрій Бова не погоджував з ним свій виїзд.

Це образило самого Юрія Бову, який розмістив у своєму Facebook повідомлення, в якому він висловив обурення заявою Дмитра Живицького, заявивши, що вважав останнього другом, незважаючи на те, що Живицький:

- змушував повернутися його до окупованої будівлі міськради;

- організував проти нього якусь провокацію з поліцією та СБУ після того, як Бова на 5 годин залишився без зв’язку через телефон, що розрядився (втім, Бова не вказав, що це була за провокація);

- не допоміг з евакуацією мирних жителів Тростянця, в чому допомагав голова Недригайлівської ОТГ Костянтин Волков, який надав 4 автобуси для сотень евакуйованих

- губернатор повністю провалив підготовку територіальної оборони області, наприклад, не допоміг із її створенням у Тростянці, про що сам Бова просив на початку лютого, а Охтирська ТРО отримала аварійну будівлю, яку їм самотужки довелося упорядковувати.

Мер Тростянця Юрій Бова

Але головне, мер Тростянця Юрій Бова заявив, що сам Дмитро Живицький утік від російської навали на Тернопільщину.

Все це голова Тростянецької ОТГ пов’язав із спробами проросійських сил у місті зняти його з посади мера.

Сам голова Сумської ОВДА Дмитро Живицький поки що ці заяви не прокоментував.

Свою посаду залишили обидва, де були – невідомо

Цікаво, що, за словами обох учасників скандалу, свої робочі місця під час російського вторгнення на Сумщину кинули вони обидва, що офіційно визнають самі.

Так, Юрій Бова у списку претензій до голови ОВДА зазначив, що той змушував його повернутися до окупованої будівлі міськради, тобто раніше він її явно покинув.

Дмитро Живицький, у свою чергу, в інтерв’ю "УП" заявив, що приблизно о 12 годині дня 24 лютого, тоді як навпроти центрального входу в будівлю ОДА стояли російські війська, він зі своїми підлеглими вийшов через інший вхід.

Ні мер Тростянця, ні голова Сумської ОВДА так і не уточнили, де, власне, вони перебували під час окупації та бойових дій на території області.

Про можливе місцезнаходження Дмитра Живицького ще 16 березня писав на своїй сторінці у Facebook екс-голова Сумської облради, нині офіцер 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Семен Салатенко.

"Пан Живицький, може, досить відсиджуватися в місті Чортків (місто в Тернопільській області — ред.), на вулиці Заводській, 2, може, хоча б почнете відпрацьовувати свій орден? Наша Сумщина героїчно бореться з ворогом, а ви де? До речі, пане Бова, мер Тростянця, випадково не з Вами? Там його місто знищують і людей розстрілюють на вулицях, чи не хоче він очолити боротьбу за його звільнення? Ні? Помиляюся?", — звернувся до чиновників Салатенко.

Щоправда, доказів свого твердження Семен Салатенко не навів.

Місто Тростянець пробуло під окупацією Росії більше місяця, після свого відходу агресори залишили зруйновані будинки та інфраструктуру, а мешканці страждали від нестачі води та їжі.