Ледь "живі" будинки та зруйновані вулиці: як виглядає Тростянець після звільнення від окупантів (відео)

Місто перебувало в окупації близько місяця

З перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації у містечку Тростянець, що в Сумській області, точилися запеклі бої. Упродовж майже місяця російські нелюди обстрілювали інфраструктуру міста та знищували його мирне населення. Переважній більшості жителів довелося бігти і залишати власні будинки. На початку березня населений пункт почав потерпати від гуманітарної катастрофи: люди, які залишилися ховатися у підвалах, жили без води, їжі, медикаментів та навіть теплого одягу. Проте, завдяки потужному протистоянню захисників Батьківщини, вже 26 березня місто було звільнене від окупації росіян.

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Кореспондентові "Телеграфу" вдалося побувати на руїнах ще донедавна прекрасного українського міста та зафіксувати наслідки звірств окупантів.

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Російські нацисти обстрілювали Тростянець удень і вночі. Не жаліли ані цивільну інфраструктуру, ані невинних мирних жителів. Люди вимушені були виживати у сховках лише на одній воді.

Зруйнований центр Тростянця Сумської області з повітря

У жилих кварталах міста окупанти розмістили габаритну бойову техніку, з якої гателили по українцях, розуміючи, що українські військові бити у відповідь не будуть, адже можуть постраждати цивільні. Натомість росіян такий результат подій зовсім не хвилював.

Після запеклих боїв, які цілодобово точилися в місті, окупанти зазнали низку невдач та, завдяки успішній роботі наших хлопців із ЗСУ, вони все ж втекли з населеного пункту та його околиць, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси прямо на вулицях. Частина цієї техніки тепер служить бійцям 93-ї бригади, які використовують її для звільнення інших українських міст від окупації.

Зруйнований війною Тростянець після місяця окупації росії

Відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" продемонстрував, як зараз виглядає українське місто Охтирка після місяця окупації російськими нацистами.