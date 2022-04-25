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Окупанти залишили Луганщину без світла та медустанов: деталі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Окупанти залишили без електрики всю область Новина оновлена 25 квітня 2022, 11:49
Окупанти залишили без електрики всю область

Керівництво області шукає альтернативні варіанти заживлення домівок

Ворожа армія російських нацистів знеструмила нову Кремінську підстанцію, загальна напруга котрої складає 500 кВ. Дотепер вона була єдиним джерелом електропостачання домівки луганчан. Наразі без світла перебувають всі населені пункти Луганської області.

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Вказану інформацію у понеділок, 25 квітня, оприлюднив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, зазначивши, що трансформаторні блоки підстанції повністю зруйновані противником. Відбудувати їх, аби відновити подачу електрики в населених пунктах регіону, окупанти змоги не мають.

Позначка на карті, де знаходиться станція
Позначка на карті, де знаходиться станція

"Нещодавно збудована поблизу Кремінної електропідстанція знеструмлена російською армією 25 квітня. Без електроенергії наразі всі населені пункти Луганщини. Опрацьовуємо альтернативні варіанти заживлення області, – повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай. – Ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області. Також раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя", — йдеться в тексті публікації.

Варто також відзначити, що за повідомленням уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової, на Луганщині окупанти розбомбили вже майже всі заклади охорони здоров'я. Про це вона відзвітувала у своєму Телеграм-каналі.

За її словами армія загарбників систематично і свідомо обстрілює медичну інфраструктуру області та навіть цілеспрямовано цілить по машинах екстреної медичної допомоги. Загалом, з перших днів війни в Україні, росіяни знищили у Луганській області вже 347 закладів охорони здоров’я, 36 з яких взагалі не підлягають відновленню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кілька днів тому окупаційні війська розпочали наступ на Луганщину і вже встигли взяти під свій тимчасовий контроль Кремінну.

Теги:
#Луганська область #Армія #Війна #Росіяни
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