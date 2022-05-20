"Пройшла курс денацифікації": мешканку Херсона змусили вибачатися перед військовими рф (відео)

Окупантам не сподобалися епітети, якими жінка обдарувала їх у соцмережах

У Херсоні продовжується тихий (і не дуже) терор російськими військовослужбовцями місцевих жителів. Одну із херсончанок, 30-річну Катерину К. затримали та змусили вибачатися на камеру за слово "орки" на адресу ворожих загарбників.

Відеозапис із висловлюваннями жінки вже розійшовся місцевими Telegram-каналами, передає "Телеграф".

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За словами Катерини, їй пояснили, що вона "грубо висловлювалася" стосовно російських військових. Окупантам, які перевіряли її телефон, не сподобалося листування жінки з чоловіком Денисом, де вона назвала загарбників "орками".

"Свою провину і неправоту я усвідомлюю, я пройшла курс денацифікації", — каже жителька Херсона, додаючи, що просить вибачення у громадян та військовослужбовців росії.

Також вона закликала до подібного і свого чоловіка, який, відповідаючи на повідомлення, бажав смерті російським окупантам.

Що саме увійшло до "курсу денацифікації", невідомо. У соцмережах кажуть, що дівчина намагалася виїхати з окупованого Херсона через Крим, і тому зазнала такої ретельної перевірки з боку російських солдатів.

У коментарях, до речі, складно знайти українців, котрі засуджують вчинок Катерини. Навпаки, співвітчизницю підтримують і бажають її малій батьківщині якнайшвидше бути звільненою від ворожої армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на Херсонщині постійно погіршується гуманітарна ситуація, росіяни не в змозі забезпечувати потреби такого великого регіону. Навіть місцеві колаборанти подумують про втечу до росії або хоча б до окупованого Криму, якщо нічого не зміниться.