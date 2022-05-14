"Росіян починають ненавидіти": нова "влада" на Херсонщині вже обговорює втечу до Криму

Гуманітарні питання регіону поставлені на паузу — люди обурюються

На території тимчасово окупованої Херсонської області поступово назрівають бунти проти російської армії. Сумніваються у необхідності підтримки загарбників навіть місцеві колаборанти з-поміж обслуговуючого персоналу, які зараз призначені "керівниками" регіону. Дехто навіть планує втекти на літо в Крим, адже купа питань залишаються невирішеними і люди зляться.

Такі подробиці розлютилися завдяки перехопленій телефонній розмові, опублікованій СБУ.

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Двоє зрадників батьківщини зізнаються: справи на Херсонщині у росіян з кожним днем йдуть дедалі гірше. І йдеться не лише про тактичні успіхи українських захисників, а й про гуманітарні питання.

"Питання з паливом не вирішуються — ж*па. Питання з ліками не вирішуються — ж*па, із зарплатами та пенсіями не вирішуються — ж*па. Безкоштовно ніхто нічого не робить, — говорить одна з колаборанток. — Люди помирають без медикаментів. Вже починають потихеньку росіян ненавидіти…"

Також під час бесіди вдається дізнатися, що близько тижня в область не надходить російська гумдопомога. Це теж позначається на стані людей, які не мають доступу до українських продуктів — їх просто не завозять через блокування росіян.

У таких проблемах колаборанти звинувачують виключно загарбників, не кажучи про свої "заслуги". Та й самі вони вважають за краще думати про якнайшвидшу втечу — до Криму. Аргументують це тим, що жодних зрушень, судячи з усього, щодо зближення з рф, не відбувається, а зарплати не виплачуються і "тільки рибу ж ти їсти не будеш".

"Якщо за травень нічого не вирішується, ми їдемо до Криму. Тільки десь на курорт, щоб нам хоч пожерти дали", — припускає один із співрозмовників.

Цікаво, що з нової херсонської "влади" люди вже готові повернутися до попередніх професій — офіціантки та клубного вибивали. При цьому сподіваються підзаробити і до зими повернутись додому. У СБУ вже пообіцяли відслідковувати кожного з подібних "розумників" та покарати всіх за законом.

Нагадаємо, що днями стало відомо про справжні плани путіна. Кремлівські мрії були озвучені одним із херсонських колаборантів Кирилом Стремоусовим — про бажання приєднати Херсонщину до росії.

Також ми писали, що в мережі з’явилася передбачувана дата можливих референдумів з цього питання.