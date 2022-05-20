Ранковий удар по Житомирщині: влада розповіла про постраждалих та руйнування

П’ятеро сімей залишилися без даху над головою, ще десятки — розбираються із пошкодженнями житла

Вранці п’ятниці, 20 травня, на Житомирщині було неспокійно — російські окупанти випустили кілька ракет у напрямку міста Малін. Попри роботу засобів ППО три "прильоти" все ж таки завдали значної шкоди мирній інфраструктурі населеного пункту.

Подробиці події повідомив мер міста Олександр Сітайло, передає "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

За словами чиновника, у Малині було серйозно пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Також наслідки "прильотів" відчули на собі мешканці одного із житлових районів міста — пошкоджено кілька десятків будинків.

Так виглядає вирва від однієї з ракет

Олександр Сітайло каже, що їх не менше сотні. Водночас керівник Житомирської ОВ Віталій Бунечко заявив про п’ятдесят постраждалих домогосподарств. Також відомо, що щонайменше п’ять будинків зруйновано без можливості відновлення, люди просто залишилися без даху над головою.

На щастя, атака обійшлася без загиблих. Проте щонайменше троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня.

Місцева влада наголошує на необхідності стежити за сповіщеннями про тривоги і після відповідного сигналу спускатися в укриття. Така обережність може зберегти життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає найвідоміша Житомирська траса, яка була нещадно пошкоджена російськими окупантами.