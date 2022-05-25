В Івано-Франківській області планують відкрити військовий шпиталь — ОВА

В Івано-Франківській області планують відкрити військовий госпіталь. Наразі ведуться роботи щодо пошуку відповідного приміщення, проведення ремонтних робіт та облаштування необхідним обладнанням. Про це повідомляє у Facebook Івано-Франківська обласна адміністрація.

"На Прикарпаття щоденно продовжують прибувати люди з регіонів, що постраждали від війни. Значна частина їх потребує фахової медичної підтримки та медикаментозного лікування", — зазначила очільниця ОВА Світлана Оніщук.

За словами керівниці області, на даний час прикарпатські заклади охорони здоров’я забезпечені необхідними медикаментами на три місяці вперед, але обласна військова адміністрація продовжує працювати над тим, щоб резерв ліків постійно поповнювався.

Так, наприклад, на Івано-Франківщину прибула гуманітарна допомога від угорської компанії "KESZ group": для КНП "Калуська центральна лікарня" привезли медикаменти загальною вартістю 15 тисяч євро. Усі ліки використовуватимуться для надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам, жителям району, а також військовослужбовцям, котрі знаходяться на лікуванні у даному медичному закладі.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про проведення ремонтних робіт на об'єктах обласної лікарні та Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Чернігівщині.