В Ивано-Франковской области планируют открыть военный госпиталь - ОВА

В Ивано-Франковской области планируют открыть военный госпиталь. В настоящее время ведутся работы по поиску соответствующего помещения, проведению ремонтных работ и обеспечению необходимым оборудованием. Об этом сообщает в Facebook Ивано-Франковская областная администрация.

"На Прикарпатье ежедневно продолжают прибывать люди из пострадавших от войны регионов. Значительная их часть нуждается в профессиональной медицинской поддержке и медикаментозном лечении", — отметила глава ОВА Светлана Онищук.

По словам главы области, в настоящее время прикарпатские учреждения здравоохранения обеспечены необходимыми медикаментами на три месяца вперед, но областная военная администрация продолжает работать над тем, чтобы резерв лекарств постоянно пополнялся.

Так, например, в Ивано-Франковскую область прибыла гуманитарная помощь от венгерской компании "KESZ group": для КНП "Калушская центральная больница" привезли медикаменты общей стоимостью 15 тысяч евро. Все лекарства будут использоваться для оказания медицинской помощи внутренне перемещенным лицам, жителям района, а также военнослужащим, находящимся на лечении в данном медицинском учреждении.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о проведении ремонтных работ на объектах областной больницы и Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черниговской области.