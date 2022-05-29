Окупанти вдарили по житлових будинках у Миколаєві, є постраждалі (відео)

Миколаївців продовжують тероризувати обстрілами

Вранці в неділю, 29 травня, російські військові провели обстріл житлових районів Миколаєва, внаслідок чого над містом піднялися клуби чорного диму та постраждали мирні люди.

Про це на своєму каналі проінформував мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Варто зауважити, що приблизно о 08:30 у Миколаєві почули вибухи, схожі на розриви касетних снарядів, а також артилерійську стріляну, після чого в місті та області почалися сильніші вибухи, — тривогу при цьому не було оголошено.

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Після обстрілу житлових районів Миколаєва здійнялося багато диму, за словами мера постраждали люди.

Варто зауважити, що останніми днями обстановка в Миколаєві загострилася, і почастішали обстріли міста, — днем раніше, 28 травня, ранок там теж почався з обстрілів житлових районів, і теж не обійшлося без потерпілих.

Усього за день 28 травня внаслідок російської агресії у Миколаєві постраждали 32 особи, повідомляє голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва. За останніми даними, у лікарнях Миколаєва знаходяться 258 постраждалих мирних жителів.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні росіяни серйозно вдарили по підприємству у Кривому Розі.