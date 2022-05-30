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Кіровоградщина дала прихисток 78,5 тис. внутрішньо переміщеним осіб

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Кіровоградщина дала прихисток 78,5 тис. внутрішньо переміщеним осіб Новина оновлена 30 травня 2022, 15:05

У Кіровоградській області оселилися 78,5 тисяч переселенців, при цьому протягом доби в регіон прибуває близько 250 мешканців територій, де тривають активні бойові дій проти російських окупантів.

Такі цифри озвучили у Кіровоградській обласній військовій адміністрації.

"Загалом на Кіровоградщині на постійне місце проживання залишилося уже 78 тисяч 492 громадянина, з них 23 127 діти", – уточнила радниця керівника ОВА, координаторка обласного штабу з питань переселенців Валентина Кулачко.

При цьому, каже вона, довідки внутрішньо переміщених осіб видано усім громадянам, хто подав відповідне звернення.

Кулачко уточнила, що найбільше внутрішньо переміщених осіб мешкає у Кропивницькому районі – 32 840 осіб. В Олександрійському районі мешкає 23 133 осіб, Голованівському районі – 12 898 осіб, Новоукраїнському районі – 10 406 осіб.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про те, що до Львова на лікування прибули 14 пацієнтів з Краматорська та Бахмута. 11 людей отримуватимуть лікування у територіальному медичному об’єднані Львова, 3 людини – у Львівському обласному госпіталі ветеранів війни та репресованих імені Ю. Липи.

Теги:
#Кіровоградщина #Переселенці #релокація