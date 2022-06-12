Рус

Ракетний удар по Тернопільській області: стало відомо про поранених, серед них діти

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
422
Дим у небі Новина оновлена 12 червня 2022, 10:01
Дим у небі

Постраждали будинки звичайних мешканців міста

Напередодні ввечері росія завдала ракетного удару по Чорткову Тернопільської області. Ракети випустили із моря. У місті та селі біля нього на час ліквідації наслідків удару відключено газ. Жертв немає, але є поранені.

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що серед постраждалих – діти. Регіональні канали новин повідомляють про приблизно 20 постраждалих.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Житель Чорткова показав наслідки "прильоту" для свого житла — у квартирі вивернуто вікна. "Ви думали Чортків це мине?", — емоційно запитує чоловік за кадром.

Потерпілим надавали допомогу всю ніч. Наразі працюють не лише над ліквідацією наслідків ракетного удару, а й фіксацією наслідків для майна українських цивільних осіб.

У місті живе трохи більше 28 тисяч людей
У місті живе трохи більше 28 тисяч людей

Раніше "Телеграф" писав про обстріли у столиці України, які окупанти пояснили спробами знищити техніку, яку поставляють українцям союзники. Також напередодні було завдано удару у Дніпропетровській області. Постраждали як будинки, так і люди.

Теги:
#Росія #Тернопільська область #Ракети #Чертков