Ракетний удар по Тернопільській області: стало відомо про поранених, серед них діти

Постраждали будинки звичайних мешканців міста

Напередодні ввечері росія завдала ракетного удару по Чорткову Тернопільської області. Ракети випустили із моря. У місті та селі біля нього на час ліквідації наслідків удару відключено газ. Жертв немає, але є поранені.

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що серед постраждалих – діти. Регіональні канали новин повідомляють про приблизно 20 постраждалих.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Житель Чорткова показав наслідки "прильоту" для свого житла — у квартирі вивернуто вікна. "Ви думали Чортків це мине?", — емоційно запитує чоловік за кадром.

Потерпілим надавали допомогу всю ніч. Наразі працюють не лише над ліквідацією наслідків ракетного удару, а й фіксацією наслідків для майна українських цивільних осіб.

У місті живе трохи більше 28 тисяч людей

Раніше "Телеграф" писав про обстріли у столиці України, які окупанти пояснили спробами знищити техніку, яку поставляють українцям союзники. Також напередодні було завдано удару у Дніпропетровській області. Постраждали як будинки, так і люди.