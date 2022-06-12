Ракетний удар по Тернопільській області: стало відомо про поранених, серед них діти
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Постраждали будинки звичайних мешканців міста
Напередодні ввечері росія завдала ракетного удару по Чорткову Тернопільської області. Ракети випустили із моря. У місті та селі біля нього на час ліквідації наслідків удару відключено газ. Жертв немає, але є поранені.
Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що серед постраждалих – діти. Регіональні канали новин повідомляють про приблизно 20 постраждалих.
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Житель Чорткова показав наслідки "прильоту" для свого житла — у квартирі вивернуто вікна. "Ви думали Чортків це мине?", — емоційно запитує чоловік за кадром.
Потерпілим надавали допомогу всю ніч. Наразі працюють не лише над ліквідацією наслідків ракетного удару, а й фіксацією наслідків для майна українських цивільних осіб.
Раніше "Телеграф" писав про обстріли у столиці України, які окупанти пояснили спробами знищити техніку, яку поставляють українцям союзники. Також напередодні було завдано удару у Дніпропетровській області. Постраждали як будинки, так і люди.