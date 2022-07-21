Вже 26 жертв атаки на Вінницю: лікарі не змогли врятувати дівчину з опіками 98% тіла

У день ракетного удару росіян дівчина поверталася додому після прийому лікаря

Росіяни продовжують забирати життя мирних українців. Так, в одній із лікарень Вінниці померла 20-річна Ольга Лисенко, яка стала жертвою ракетного удару, який стався 14 липня. Вона стала 26-ю зі списку загиблих внаслідок подібної нелюдської атаки російських окупантів на Вінницю.

Інформацію про смерть дівчини повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов в особистому Telegram-каналі. За його словами, вінничанка опинилася на постраждалій площі Перемоги після того, як відвідала стоматолога.

Місцеві медіа інформували, що Ольга Лисенко є донькою одного із співробітників Сьомого апеляційного адміністративного суду Вінниці. Колеги її батька збирали гроші на медичне обслуговування потерпілої дівчини, адже вона отримала близько 98% опіків всього тіла.

Ольга Лисенко лише починала жити

Лікарі не обіцяли гарного результату, але до останнього боролися за її життя. Весь цей час Ольга перебувала в реанімації на межі між життям та смертю. На жаль, за тиждень після трагедії дівчина таки померла. Отримані нею травми виявилися надто серйозними.

Усі українці сумують разом із жителями Вінниці за ще однією невинною жертвою путінського режиму.

Слід зазначити, що два дні тому список загиблих вінничан поповнився ще одним ім’ям. 25-ю загиблою стала медик Наталія Фальштинська, у якої залишилося троє дітей. Під час атаки жінка вела прийом у тій самій клініці, до якої влучила російська ракета.

Нагадаємо, що кореспондент "Телеграфа" особисто побував на місці пригоди у Вінниці та сфотографував для історії, як виглядав епіцентр ракетного удару.