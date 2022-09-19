На Київщині запустили проєкт з обстеження організму за показниками крові для мешканців

Благодійний Фонд Вадима Столара запустив для жителів деокупованих сіл та селищ Київщини проєкт з безкоштовного обстеження організму за показниками крові, який має на меті збереження здоров’я українців. Про це йдеться на сайті Фонду.

"Стрес прискорює або навіть спричиняє хвороби, але їх розвиток можна попередити, якщо вчасно діагностувати. Тож наша команда стартувала з дуже важливим проєктом – обстеженням організму за показниками крові, мета якого – зберегти здоров’я української нації", – підкреслили у організації.

За словами кураторки Фонду Вадима Столара Наталії Приходько, першими зробити скринінг стану організму за основними показниками отримали змогу жителі сіл Світильня і Кулажинці Броварського району Київщини.

"Жителі цих населених пунктів протягом усього березня були в окупації, втратили багато нервових клітин, сил та здоров’я. Результати досліджень вже готові, а місцеві лікарі розпочинають консультації, аби визначать подальші дії індивідуально для кожного. Ми продовжуємо цей проєкт, який вже довів свою користь, в інших населених пунктах Київщини – днями були в селі Плоске, невдовзі завітаємо до Русанова", – розповіла Наталія Приходько.

Обстеження, яке ініціювала команда Благодійного Фонду Вадима Столара, а виконує мережа медичних центрів Adonis, включає в себе, зокрема, загальний аналіз крові, аналіз на білірубін загальний, скрінінг глюкози крові, холестерин, креатинін, зазначається у повідомленні на сайті.

"Практика проведення такого роду обстежень все більше набуває популярності в останні роки. Це швидке, але достатньо всебічне обстеження організму, яке дозволяє оперативно виявити різні порушення та захворювання на ранніх стадіях, коли їх набагато легше вилікувати. Виявивши порушення і вчасно пролікувавши його, ви можете запобігти серйозним наслідкам. На сьогодні комплексна перевірка організму – основа так званої превентивної медицини, за якою, без сумніву, майбутнє. Адже такий підхід раннього виявлення та лікування хвороб, коли його застосовувати у масштабах країни, допомагає зберегти здоров’я нації! І ми впевнені, що ця практика незабаром набуде широкого вжитку", – констатували у Фонді Вадима Столара.