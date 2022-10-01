Готують хімічну атаку? Окупанти на лінії фронту розмістили таємничі балони (відео)

Наразі достеменно невідомо, де саме було виявлено "розтяжку"

На території одного з напрямків, де тривають запеклі бої з окупаційною армією росії, помітили десятки балонів зеленуватого о кольору з невідомим вмістом усередині. Згідно з припущеннями, усередині цих місткостей загарбники могли розмістити якусь отруйну речовину на кшталт хлору чи аміаку, аби завдати хімічного удару по скупченню українських захисників. Проте, думки коментаторів з цього приводу розділилися.

Відео та фото, на яких чітко видно велику кількість балонів, розміщених окупантами по лінії фронту, на своїй сторінці в соцмережі у суботу, 1 жовтня, оприлюднив голова Єдиного Союзу Патріотів України Валентин Манько, закликавши українців поділитися своїми припущеннями того, що саме може міститися у цих ємностях.

У коментарях під публікацією думки українців розділилися. Дехто припускає, що контейнери можуть бути заповнені якоюсь хімічною речовиною типу хлору чи аміаку, аби в подальшому підірвати їх ланцюгом фугасного розряду, отруївши навколишню територію та закликають "арту" бути вкрай обережними на цьому напрямку. Інші ж сходяться на думці, що ці ємності окупанти могли розмістити задля залякування, аби українські Збройні сили призупинили наступ на ці території.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Ізюмському напрямку окупаційна російська армія вдалася до застосування хімічної зброї. На думку радника керівника ОП у постраждалих зафіксовано проблеми з диханням, почервоніння очей та деякі інші симптоми, які характерні саме для хімізброї, проте відзначив, що це лише його припущення.