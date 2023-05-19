ГО "Мрія дітей України" спільно з мером Івано-Франківська Русланом Марцінківим допомагатимуть родинам загиблих воїнів

Родини загиблих на війні воїнів отримають фінансову та іншу підтримку

Голова міста Івано-Франківська Руслан Марцінків та голова Громадської організації "Мрія дітей України" Дана Ярова підписали меморандум про співпрацю. Йдеться про перспективи спільної роботи задля допомоги родинам загиблих, безвісти зниклих і військовополонених українських захисників.

"Громада Франківська усвідомлює зобов'язання підтримувати родини тих, хто віддав життя заради нашої країни. Волонтерство для нас є живим втіленням суспільної совісті. Діти Героїв, які тепер потребують нашої уваги та підтримки, стають відповідальністю всієї нашої громади. Ми повинні забезпечити їм належні умови для розвитку, освіти, медичного обслуговування та всебічної підтримки. Це наш моральний обов'язок, який ми несемо перед Героями та їх родинами", — зазначив Руслан Марцінків.

Урочистий момент підписання

За його словами, громада міста готова до консолідації зусиль та спільного планування програм забезпечення та підтримки дітей, які були позбавлені батьківського піклування внаслідок російської агресії.

"Велика подяка міській владі Франківська за відданість і бажання працювати над таким важливим питанням, як допомога родинам полеглих героїв. Ми цінуємо ваше розуміння ситуації та ініціативу співпрацювати з нашою організацією. Разом ми можемо стати суспільством, яке розуміє травми дітей і допомагає пережити їм біль втрати найрідніших", — каже голова Громадської організації "Мрія дітей України" Дана Ярова.