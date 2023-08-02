Київська ОВА уклала меморандум про співпрацю з ГО "Мрія дітей України": спільно допомагатимуть родинам загиблих героїв

Меморандум передбачає реалізацію спільних програм реабілітації та допомоги, що спрямовані на захист прав постраждалих від війни дітей

Київська обласна військова адміністрація та ГО "Мрія дітей України", яку очолює відома волонтерка Дана Ярова, уклали меморандум про співпрацю. Мають координувати зусилля для отримання позитивного результату в реалізації прав дітей, що постраждали внаслідок військової агресії російської федерації.

"Діти загиблих героїв — це наші спільні діти, спільна відповідальність. Об’єднавши зусилля, ми зможемо вирішити більше проблем і бути надійним плечем, справжньою підтримкою для родин наших захисників. Зможемо допомогти дітям загиблих героїв стати на ноги та реалізовувати дитячі мрії ", — каже голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

Вона також зазначила, що співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування дозволить реалізувати комплексні програми з допомоги родинам загиблих героїв.

Меморандум передбачає реалізацію спільних програм реабілітації та допомоги, що спрямовані на захист прав постраждалих від війни дітей, налагодження взаємодії органів влади із громадськими організаціями для надання всебічної допомоги.

"Допомагати дітям наших захисників та підтримувати їхні родини є нашою спільною справою. Лише об’єднавши зусилля, ми зможемо ефективно вирішувати багато проблем і надавати необхідну допомогу", – наголосив заступник голови КОДА Сергій Білецький.

Громадська організація "Мрія дітей України" опікується родинами загиблих бійців ЗСУ, полонених і зниклих безвісти. Надає допомогу їхнім дітям. Таких родин вже налічується більше 3 тис.