Окупанти обстріляли Краматорськ із реактивної артилерії: у місті багато руйнувань (фото)

Одна з ракет упала на житловий будинок

Вдень суботи, 2 вересня, російські окупанти обстріляли Краматорськ (Донецька область) із реактивних систем залпового вогню, чим завдали суттєвих пошкоджень одній із багатоповерхівок.

Як інформує пресслужба міської ради Краматорська, обстріл стався приблизно о 16.40, а частина ракет впала на території цвинтаря. Також було зафіксовано пошкодження дорожнього полотна та квартири в одному з будинків.

Наголошується, що та ракета, яка потрапила до житлового будинку, не розірвалася, а тому, на щастя, обійшлося без потерпілих. Інформація про прильоти уточнюється, а на місці події вже працюють поліцейські та рятувальники.

"Навіть відносно віддалені від фронту міста, як Краматорськ, живуть із постійним ризиком обстрілів. Бережіть себе!", — йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням поліції, через пошкодження дорожнього полотна рух бульваром Краматорським був обмежений.

Приліт у Краматорську

Пошкоджено житловий будинок

Ракета не розірвалася

Як повідомлялося раніше, в ніч на 1 вересня окупанти завдали удару ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки було пошкоджено приватне підприємство у Вінницькій області, через що було пошкоджено майно та автомобілі. Постраждалим оперативно надали медичну допомогу.