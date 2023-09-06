Температура ще триматиметься до +25 вдень: коли в столиці буде найтепліше

Кияни готуються до поривів помірного-свіжого вітру, його максимальна швидкість сягатиме 6-8 м/с

Різких змін в погоді "небесна канцелярія" у місто не принесе. Цей тиждень почався переважно без дощів і, за прогнозами синоптиків, до 8 вересня буде сонячно.

Як повідомляє Meteofor, лише в один день буде дути свіжий вітер. Іноді він принесе з собою хмарність.

У середу, 6 вересня, на небо вранці й вдень набіжать хмари, але дощу не прогнозується. Температура повітря вдень прогріється до +25 °C. Вночі охолоне до 14 теплих градусів. У середині тижня вітер переважно помірний, 7 м/с.

У четвер, 7 вересня, зночі й до обіду також триматиметься хмарна погода, але без опадів. Удень температура у місті підніметься до 23 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +18 °C. Вітер під кінець робочих днів дутиме свіжий, максимальна швидкість якого сягатиме 8 м/с.

У п'ятницю, 8 вересня, буде стабільно ясно. Містяни готуються до мінімальної денної та нічної температури з поміж трьох днів. Удень стовпчики термометрів покажуть +22 °C, а вночі опустяться до 11 теплих градусів. Цього дня вітер дутиме переважно помірний, 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну прийшов Антициклон Olenka і приніс з собою ідеальну погоду.