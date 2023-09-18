Місцями буде 28°C: у яких областях України потеплішає найсильніше (карта)

Таких областей лише три

Кінець вересня 2023 року ознаменується в Україні сильним потеплінням — після дощів і похолодання в низці областей стовпчики термометрів уже поповзли вгору, проте найсильніше потеплішає 19-21 вересня.

В окремих областях повітря прогріється до рекордних 28 градусів за Цельсієм. Про це говорять прогнози синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

19 вересня найтепліше буде у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях, де буде до 27 градусів Цельсія. У західних областях ще будуть опади.

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20 вересня до 27 градусів прогріється повітря і в Запорізькій області, тоді як на Заході України температура тимчасово впаде після дощів до в середньому 20-22 градусів за Цельсієм.

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21 вересня в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській областях очікується до 28 градусів Цельсія. У Криму, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Рівненській та Волинській областях очікується до 27 градусів.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році в Україні очікуються перші заморозки.