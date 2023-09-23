Температура впаде до 9 градусів: у кількох областях України помітно похолодає

В решті областей буде тепло до +28 градусів

Кінець вересня у 2023 році тішить українців напрочуд літньою погодою, — але в кількох областях все ж таки скоро відчується осінь.

Там температура повітря вночі помітно впаде, і вдень теж буде прохолодніше, ніж на решті територій країни. Про це говорять прогнози "Укргідрометцентру" на найближчий час.

23-24 вересня практично по всій країні панує тепло до 29 градусів Цельсія, і лише західні області очікують опади, на тлі чого ненадовго похолодає. Нічна температура повітря також очікується у межах від 12 до 19 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 23 вересня

25 вересня дощі припиняться і у західних регіонах очікується 23-27 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 25 вересня

З 26 вересня у низці областей помітно похолодає вночі, — йдеться про північні області, Сумську, Чернігівську, Волинську, Рівненську, де температура вночі може опуститися до рекордно низьких 9 градусів Цельсія. У Харківській, Полтавській, Київській, Житомирській та Львівській областях може похолодати до 10 градусів. Вдень у цих областях буде 22-25 градусів. Тим часом в решті регіонів очікується до 28 градусів вдень та до 17 градусів тепла вночі.

Прогноз погоди в Україні на 26 вересня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні можуть бути перші заморозки.