Останній подих літа: в Україні потеплішає до 24°C, але дуже ненадовго

Одразу за цією хвилею тепла прийде холод

Після сильного похолодання та перших заморозків осінь вирішила побалувати українців і гарною погодою наостанок, — і в низці областей повітря прогріється до понад 20 градусів за Цельсієм.

Однак є і неприємний момент: це потепління триватиме недовго, і порадує не всіх українців. Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

У п’ятницю, 13 жовтня, температура повітря в Україні не перевищить позначки 20 градусів Цельсія, при цьому найтепліше буде у південних та південно-західних областях.

Прогноз погоди в Україні на 13.10.2023

У суботу, 14 жовтня, буде день пікового потепління, коли варто кожному встигнути насолодитися теплом, адже можливо, що це буде останній теплий день року. Середня температура по країні буде на рівні 21 градус, а в Одеській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях повітря може прогрітися до рекордних 24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14.10.2023

З неділі, 15 жовтня, температура повітря різко впаде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи чекають на українців магнітні бурі в жовтні.