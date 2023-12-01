Частину областей України на початку грудня накриє хвиля тепла до +16: кому так пощастить

Встигніть насолодитися теплом, оскільки потім прийдуть морози

Листопад приніс в Україну багато снігу та негоди, проте початок грудня принесе хвилю різкого потепління до низки областей України. У деяких регіонах повітря може прогрітися до 15-16 градусів тепла.

На жаль, потепління не триватиме довго, тому мешканцям цих областей доведеться встигнути насолодитися теплою погодою до нових морозів. Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

З 1 грудня одразу на 6-8 градусів тепла температура повітря підскочить у південних та частині центральних областей України, після чого 2 та 3 грудня потепління посилиться.

Прогноз погоди в Україні на 01.12.2023

Найтепліше буде в Криму (до +16 градусів Цельсія), Запорізькій області (до +15 градусів), Херсонській області (до +14 градусів), Миколаївській, Одеській, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях (вище 10 градусів Цельсія) .

Прогноз погоди в Україні на 03.12.2023

В інших регіонах 1-3 числа середня температура становитиме близько нуля градусів, а з 4 грудня похолодає і в тих областях, де до цього буде тепло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка погода очікується в Україні взимку 2023-2024 рр. за прогнозами синоптиків