Частину областей України знову засипле снігом: де і коли чекати на зимову погоду

Синоптики обіцяють ще порцію снігової казки, але не всім

День святого Миколая, який за новим календарем Православної церкви України відзначається 6 грудня, приніс українцям можливість трохи насолодитись ясною та теплою як для зими погодою. Однак після цього низку областей знову накриють опади.

Але сніг прийде не в усі області та до того ж не затримається надовго. Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

У четвер, 7 грудня, невеликий мокрий сніг можливий у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях, у той час як у деяких південних регіонах може покапати дощ.

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У п’ятницю, 8 грудня, сніг, мокрий сніг та дощ очікується на всій лівобережній території України, а також в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Київській областях. Лише у Криму та на Луганщині прогнозують суху погоду з проясненнями. Погода при цьому буде помірно холодною, — синоптики обіцяють у середньому близько нуля градусів тепла вдень і близько -4 градусів морозу вночі.

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У суботу, 9 грудня, опади очікуються вже лише у південних та суміжних з ними центральних та східних областях України, тоді як у неділю, 10 грудня, мокрий сніг та дощ ще можуть бути лише у Херсонській, Одеській областях та у Криму.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи варто чекати снігу під Новий рік в Україні згідно з прогнозами народного синоптика.