Після захоплення Кабула таліби застосовують репресії до місцевих жителів: що там відбувається

В Афганістані незважаючи на запевнення лідерів Талібану, бойовики застосовують насильство на вулицях захоплених міст

Таліби відкрили вогонь по людям, які протестують проти правління угруповання. Це сталося, принаймні, в трьох містах Афганістану в середу, 18 серпня. Про це повідомляє на своєму сайті інтернет-видання "Axios". Також Талібан стикається із збройним опором бійців опозиції на північному сході країни.

Талібан пообіцяв бути більш відкритим у порівнянні зі своїм правлінням в 1990-х роках, і не приймати жорстких заходів проти опонентів. Але вже в містах Асадабад, Хост і Джелалабад таліби відкрили вогонь по демонстрантах і вбили, принаймні, двох осіб, які зняли прапор Талібану і замінили його на національний прапор.

Представник Талібану заявив агентству "Рейтер" в середу, що новий уряд не буде демократичним, додавши: "Буде закон шаріату, і все".

Опір

Тим часом опозиційна група з корпусом вірних бійців в північно-східній частині Панджшерской долини, останній оплот Афганістану, продовжує чинити опір талібам.

Віце-президент поваленого уряду Амрулла Салех, який допомагає організувати опір в цьому регіоні і який оголосив себе «тимчасовим президентом» країни, в четвер похвалив протестуючих, які підняли національний прапор, за їх мужність.

Осередки опору знаменують собою перші виклики захопленню талібами влади з моменту оголошення перемоги після повалення демократично обраного уряду Афганістану.

Загальна картина на даний момент

Незважаючи на запевнення талібів про те, що новий уряд дозволить безпечний проїзд мирних жителів в аеропорт в Кабулі, вони встановили контрольно-пропускні пункти за периметром аеропорту і жорстоко відтісняють тих, хто намагається туди потрапити.

Бойовики «Талібану» стріляли в повітря і били людей, які намагаються проникнути всередину.

В результаті хаосу серед населення і насильства з боку бойовиків вдалося зменшити натовп афганців, які намагалися потрапити в аеропорт.

Раніше "Телеграф" писав про те, як змінилося життя жінок за останні 20 років і що буде далі.