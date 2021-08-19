Літак Міноборони перебуває в Кабулі: охочих полетіти сотні, але потрапити в аеропорт можуть далеко не всі

У захопленому талібами Афганістані перебуває кілька сотень українських громадян, які разом з членами сімей виявили бажання повернутися в Україну. 18 серпня для їхньої евакуації в Кабул відправився Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних сил Збройних сил України.

У нашому розпорядженні опинилися цікаві відомості про виконання українськими авіаторами цього відповідального і небезпечного завдання.

"Вранці 19 серпня військовий борт вже був в аеропорту Кабула, — таку інформацію "Телеграфу" надало джерело, що заслуговує на довіру та побажало залишитися невідомим. — Летіли українські авіатори через Маскат (столиця Султанату Оман) і Ісламабад (столиця Пакистану), де робили дозаправки паливом. Посадка в афганському аеропорту пройшла без проблем, однак загрози безпеки існують, тому що миротворчими силами контролюється тільки периметр аеропорту. Уявіть: таліби знищили все вишки інтернету! Там зараз працює тільки супутниковий зв’язок.

Спочатку планувалося, що, забравши своїх громадян, літак Міноборони о першій годині дня вже візьме курс додому. Але на той момент в афганському аеропорту Іл-76МД з бортовим номером 76699 очікувало всього близько десятка громадян України, готових повернутися на Батьківщину. При тому, що заявилися на виліт 230 осіб. Однак передбачається, що реально зможуть потрапити на борт не більше 150-180 осіб.

За словами джерела, вся справа в тому, що навколо аеропорту "дуже жорстко": ведеться стрілянина, таліби нікого не пропускають в аеропорт, тільки американцям вдається "витягнути" і провести туди своїх громадян. Українські спецназівці також виходять, але у величезному натовпі охочих покинути країну складно розпізнати "наших і не наших". Варто пояснити, що в Афганістані відсутнє українське консульство, найближчє знаходиться в Пакистані. Тому в даному питанні МЗС України взаємодіє з американцями.

На борту Іла знаходяться два екіпажі, вони змінюють один одного кожні 8 годин: поки одні авіатори охороняють літак — інші відпочивають. Обидва командира екіпажів — льотчики 1-го класу, що мають досвід польотів в зону АТО і нагороди за виконання складних спецзавдань.

Крім літака Міноборони в аеропорту знаходиться також український цивільний борт. Правда, пріоритет на виліт поки надається тільки військовим літакам, таліби попередили, що до 21-го числа вильотів літаків цивільної авіації не буде.

Через це прийнято рішення затриматися з вильотом, щоб забрати якомога більше українців.

Скільки ж людей може вивезти військовий літак? "Щоб всі сиділи — 225 осіб, але при необхідності кількість може доходити до 300 і навіть до 400 осіб!" — так відповіли "Телеграфу". І ще один момент: спочатку командувач Повітряними силами поставив завдання забирати лише громадян України. Хоча, якщо при загрозі життю людей потрібно прийняти інше рішення, то командир екіпажу може діяти на свій розсуд. В такому випадку іноземців можуть вивезти в Пакистан, до якого трохи більше години польоту.

З Кабула до Києва наші авіатори знову полетять через Пакистан і Оман з дозаправками, тому що доводиться облітати території країн з нестабільним державним режимом.