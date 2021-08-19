Самолет Минобороны находится в Кабуле: желающих улететь сотни, но попасть в аэропорт могут далеко не все

В захваченном талибами Афганистане находится несколько сотен украинских граждан, которые вместе с членами семей выразили желание возвратиться в Украину. 18 августа для их эвакуации в Кабул отправился Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В нашем распоряжении оказались интересные сведения о выполнении украинскими авиаторами этого ответственного и небезопасного задания.

"Утром 19 августа военный борт уже был в аэропорту Кабула, — рассказал "Телеграфу" заслуживающий доверия источник, пожелавший остаться неизвестным. — Летели украинские авиаторы через Маскат (столица Султаната Оман) и Исламабад (столица Пакистана), где производили дозаправки топливом. Посадка в афганском аэропорту прошла без проблем, однако угрозы безопасности существуют, потому что контролируется только периметр аэропорта. Представьте: талибы уничтожили все вышки интернета! Там сейчас работает только спутниковая связь.

Изначально планировалось, что, забрав своих граждан, самолет Минобороны в час дня уже возьмет курс домой. Но на тот момент в афганском аэропорту Ил-76МД с бортовым номером76699 ожидало всего около десятка граждан Украины, готовых возвратиться на Родину. При том, что заявились на вылет 230 человек. Однако предполагается, что реально смогут попасть на борт не более 150-180 человек.

По словам источника, все дело в том, что вокруг аэропорта "очень жестко": ведется стрельба, талибы никого не пропускают в аэропорт, только американцам удается "вытащить" и провести туда своих граждан. Украинские спецназовцы тоже выходят, но в огромной толпе желающих покинуть страну сложно распознать "наших и не наших". Стоит пояснить, что в Афганистане отсутствует украинское консульство, ближайшее находится в Пакистане. Потому в данном вопросе МИД Украины взаимодействует с американцами.

На борту Ила находятся два экипажа, они сменяют друг друга каждые 8 часов: пока одни авиаторы охраняют самолет – другие отдыхают. Оба командира экипажей – летчики 1-го класса, имеющие опыт полетов в зону АТО и награды за выполнение сложных спецзаданий.

Кроме самолета Минобороны в аэропорту находится также украинский гражданский борт. Правда, приоритет на вылет пока предоставляется только военным самолетам, талибы предупредили, что до 21-го числа вылетов самолетов гражданской авиации не будет.

Из-за этого принято решение Илу задержаться с вылетом, чтобы забрать как можно больше украинцев.

Сколько же человек может вывезти военный самолет? "Чтобы все сидели – 225 человек, но при необходимости количество может доходить до 300 и даже до 400 человек!" – так ответили "Телеграфу". И еще один момент: изначально командующий Воздушными силами поставил задачу забирать лишь граждан Украины. Хотя, если при угрозе жизни людей потребуется принять иное решение, то командир экипажа может поступить по своему усмотрению. В таком случае иностранцев могут вывезти в Пакистан, до которого чуть более часа полета.

Из Кабула в Киев наши авиаторы вновь полетят через Пакистан и Оман с дозаправками, потому что приходится облетать территории стран с нестабильным государственным режимом.