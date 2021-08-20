"Український Талібан" - російські пропагандисти впали в істерику через відео з репетиції параду в Києві (відео)
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Військові виконали пісню на репетиції 18 серпня
Кричалка ультрас про Володимира Путіна, яку українські десантники виконали на репетиції параду до Дня Незалежності в Києві, викликала спалах гніву у російської журналістки Ольги Скабєєвої.
Відео, щоправда без звуку, навіть показали в ефірі.
Скабєєва назвала українських військових "ідіотами" та пригрозила наслідками. "Російсько-українським відносинам — хана", саме так прокоментувала пропагандистка відео й зажадала знайти ініціаторів та наказати їх публічно.
На пісню "Путін х*йло", яку виконав підрозділ десантно-штурмових військ на репетиції параду, в українському сегменті Інтернету відреагували переважно схвально.
Щоправда після ефіру на російському телебаченні в коментарі "набігли" порожні акаунти — боти.
Нагадаємо, кричалка "Путін ху*ло" народилась у Харкові. У березні 2014 року її заспівали ультрас харківського "Металіста" та "Шахтаря".
З того часу кричалка про російського президента лунала на числених заходах в різних країнах, а ці два слова лунали навіть у Верховній Раді.
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