"Український Талібан" - російські пропагандисти впали в істерику через відео з репетиції параду в Києві (відео)

Військові виконали пісню на репетиції 18 серпня

Кричалка ультрас про Володимира Путіна, яку українські десантники виконали на репетиції параду до Дня Незалежності в Києві, викликала спалах гніву у російської журналістки Ольги Скабєєвої.

Відео, щоправда без звуку, навіть показали в ефірі.

Скабєєва назвала українських військових "ідіотами" та пригрозила наслідками. "Російсько-українським відносинам — хана", саме так прокоментувала пропагандистка відео й зажадала знайти ініціаторів та наказати їх публічно.

На пісню "Путін х*йло", яку виконав підрозділ десантно-штурмових військ на репетиції параду, в українському сегменті Інтернету відреагували переважно схвально.

Щоправда після ефіру на російському телебаченні в коментарі "набігли" порожні акаунти — боти.

Нагадаємо, кричалка "Путін ху*ло" народилась у Харкові. У березні 2014 року її заспівали ультрас харківського "Металіста" та "Шахтаря".

З того часу кричалка про російського президента лунала на числених заходах в різних країнах, а ці два слова лунали навіть у Верховній Раді.