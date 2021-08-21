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У Сіднеї продовжили локдаун і ввели комендантську годину (відео)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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У Сіднеї продовжили локдаун і ввели комендантську годину (відео) Новина оновлена 20 серпня 2021, 12:40
Сідней - найбільше місто Австралії

В Австралії зростає кількість хворих на коронавірус.

Австралія, яка планувала вийти з карантину ще влітку 2020 року, посилює карантинні заходи. Зокрема, у Сиднеї локдаун подовжили до кінця вересня.

Про це пише ВВС.

Місцеві мешканці проводять більшість часу вдома з кінця червня, коли місто закрили на карантин. Аби знизити темпи розповсюдження коронавірусу, для мешканців приміських районів впровадили комендантську годину з 21:00 до 05:00. Усього під її дію потрапили 2 мільйони австралійців, переважно у бідніших західних та південно-західних частинах навколо Сіднею.

Комендантську годину спрямували в першу чергу проти молоді, яка порушувала карантинні заходи.

Щоденно у Сіднеї фіксують велику кількість заражень, станом на ранок пʼятниці за четвер захворіли 642 людини. За межами регіону ослаблення карантинних заходів очікують 28 серпня.

Через спалахи коронавірусу в трьох найбільших містах країни — Мельбурні, Канберрі та Сіднеї, майже половина всіх австралійців живе в ізоляції.

Зростає кількість хворих і в Україні, напередодні свят лікарі попереджають про можливий спалах після Дня Незалежності.

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