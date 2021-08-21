Сотні українців застрягли в аеропорту Анталії без допомоги і будь-якої інформації: подробиці інциденту

Чергова транспортна проблема виникла з українськими авіапасажирами в Анталії. Сотні українців, які сьогодні рано вранці повинні були покинути гостинну Туреччину і повернутися в Україну, застрягли в аеропорту. Інформація на табло "куца" — "Рейс затримується", а з якої причини — невідомо.

-Самолет незрозуміло де знаходиться, ніхто не інформує, ми з 7-ї години ранку знаходимося тут в аеропорту, ні представники Annex Tour, ні авіакомпанія-перевізник AZUR AIR UKRAINE не пропонують нам повної і точної інформації, що ж з нашим рейсом і коли ми отримаємо можливість полетіти додому, — розповів "Телеграфу" киянин Сергій Тимошенко, що також знаходиться в аеропорту Анталії зі своєю сім’єю. — Люди нервують, незрозуміло, що відбувається.

За словами туриста, до України з Анталії повинен був відправитися повністю завантажений 767-й "Боїнг", тобто, більше 300 чоловік. Поки що все змушені проводити час в будівлі аеропорту. При цьому, багато пасажирів з маленькими дітьми.

-Ми все розуміємо, що можуть бути якісь проблеми з літаком, ну так можна ж нам пояснити, що "Друзі, поламався літак, почекайте, вирішується питання про виліт…". Замість цього — інформаційний вакуум.

Розклад авіарейсів в аеропорту Анталії

Схвильовані пасажири смикають співробітників аеропорту, а на табло спостерігають лише повідомлення, що рейс затримується. Про причини затримки ніхто нічого не повідомляє.

-Наш рейс QU 4618 AZUR AIR UKRAINE переносили, напевно, вже разів п’ять за день. Спочатку ми стежили за вильотом з Києва рейсу 4617, який повинен був на зворотному шляху забрати нас. Судячи з табло, на нього проводилася посадка, а ось вильоту так і не послідувало. Однак дивує і обурює те, що від авіакомпанії до нас жоден представник не підійшов, не вніс ясності в ситуацію. Я вперше стикаюся з такою ситуацією, щоб більше восьми годин проводити в невідомості в іноземному аеропорту. Полетимо ми сьогодні взагалі?

Поки що українські пасажири коротають час в переповненому аеропорту. На щастя, тут працюють кондиціонери, також туристів погодували. Але ось умов для маленьких дітей, звичайно ж, немає.

Залишається тільки дивитися на табло

"Телеграфу" вдалося додзвонитися до авіакомпанії AZUR. Там відповіли лаконічно: "Затримка рейсу №4618 сталася через пізнє повернення попереднього рейсу. Розрахунковий час вильоту 18:30, попередній рейс вже вилетів до Анталії. Сама затримка сталася через технічні роботи і заміну повітряного судна".

В чартерному відділі туроператора ANEX Tour підтвердили і доповнили цю інформацію.

-Там на початковому рейсі сталася поломка борту, тому пішла заміна літака, додаткові рейси. Всі наші пасажири полетять, але відкритим залишається питання у скільки. Попередньо плануються вильоти о 16:30, о 17:30. Там поверненнями пасажирів займається Анталія на місці, конкретно — представники авіакомпанії. Повертатися їм доведеться різними рейсами. Справа в тому, що борт, який залишився в Києві, був великий, полетів літак меншої місткості.

Тут же запевнили, що сім’ям з маленькими дітьми буде віддаватися пріоритет при посадці на найближчий рейс: "Там людей будуть збирати, проводжати, показувати".

Є надія, що до закінчення суботи відпочилі на курорті і втомлені в аеропорту співвітчизники повернуться в Україну.