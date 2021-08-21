Сотні українців застрягли в аеропорту Анталії без допомоги і будь-якої інформації: подробиці інциденту
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Чергова транспортна проблема виникла з українськими авіапасажирами в Анталії. Сотні українців, які сьогодні рано вранці повинні були покинути гостинну Туреччину і повернутися в Україну, застрягли в аеропорту. Інформація на табло "куца" — "Рейс затримується", а з якої причини — невідомо.
-Самолет незрозуміло де знаходиться, ніхто не інформує, ми з 7-ї години ранку знаходимося тут в аеропорту, ні представники Annex Tour, ні авіакомпанія-перевізник AZUR AIR UKRAINE не пропонують нам повної і точної інформації, що ж з нашим рейсом і коли ми отримаємо можливість полетіти додому, — розповів "Телеграфу" киянин Сергій Тимошенко, що також знаходиться в аеропорту Анталії зі своєю сім’єю. — Люди нервують, незрозуміло, що відбувається.
За словами туриста, до України з Анталії повинен був відправитися повністю завантажений 767-й "Боїнг", тобто, більше 300 чоловік. Поки що все змушені проводити час в будівлі аеропорту. При цьому, багато пасажирів з маленькими дітьми.
-Ми все розуміємо, що можуть бути якісь проблеми з літаком, ну так можна ж нам пояснити, що "Друзі, поламався літак, почекайте, вирішується питання про виліт…". Замість цього — інформаційний вакуум.
Схвильовані пасажири смикають співробітників аеропорту, а на табло спостерігають лише повідомлення, що рейс затримується. Про причини затримки ніхто нічого не повідомляє.
-Наш рейс QU 4618 AZUR AIR UKRAINE переносили, напевно, вже разів п’ять за день. Спочатку ми стежили за вильотом з Києва рейсу 4617, який повинен був на зворотному шляху забрати нас. Судячи з табло, на нього проводилася посадка, а ось вильоту так і не послідувало. Однак дивує і обурює те, що від авіакомпанії до нас жоден представник не підійшов, не вніс ясності в ситуацію. Я вперше стикаюся з такою ситуацією, щоб більше восьми годин проводити в невідомості в іноземному аеропорту. Полетимо ми сьогодні взагалі?
Поки що українські пасажири коротають час в переповненому аеропорту. На щастя, тут працюють кондиціонери, також туристів погодували. Але ось умов для маленьких дітей, звичайно ж, немає.
"Телеграфу" вдалося додзвонитися до авіакомпанії AZUR. Там відповіли лаконічно: "Затримка рейсу №4618 сталася через пізнє повернення попереднього рейсу. Розрахунковий час вильоту 18:30, попередній рейс вже вилетів до Анталії. Сама затримка сталася через технічні роботи і заміну повітряного судна".
В чартерному відділі туроператора ANEX Tour підтвердили і доповнили цю інформацію.
-Там на початковому рейсі сталася поломка борту, тому пішла заміна літака, додаткові рейси. Всі наші пасажири полетять, але відкритим залишається питання у скільки. Попередньо плануються вильоти о 16:30, о 17:30. Там поверненнями пасажирів займається Анталія на місці, конкретно — представники авіакомпанії. Повертатися їм доведеться різними рейсами. Справа в тому, що борт, який залишився в Києві, був великий, полетів літак меншої місткості.
Тут же запевнили, що сім’ям з маленькими дітьми буде віддаватися пріоритет при посадці на найближчий рейс: "Там людей будуть збирати, проводжати, показувати".
Є надія, що до закінчення суботи відпочилі на курорті і втомлені в аеропорту співвітчизники повернуться в Україну.
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