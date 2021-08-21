Сотни украинцев застряли в аэропорту Анталии без помощи и какой-либо информации: подробности инцидента

Очередная транспортная проблема возникла с украинскими авиапассажирами в Анталии. Сотни украинцев, которые сегодняшним ранним утром должны были покинуть гостеприимную Турцию и вернуться в Украину, застряли в аэропорту. Информация на табло "куцая" – "Рейс задерживается", а по какой причине – неизвестно.

-Самолет непонятно где находится, никто не информирует, мы с 7 часов утра находимся здесь в аэропорту, ни представители Annex Tour, ни авиакомпания-перевозчик AZUR AIR UKRAINE не предоставляют нам полной и точной информации, что же с нашим рейсом и когда мы получим возможность улететь домой, — рассказал "Телеграфу" также находящийся в аэропорту Анталии со своей семьей киевлянин Сергей Тимошенко. – Люди нервничают, непонятно, что происходит.

По словам туриста, в Украину из Анталии должен был отправиться полностью загруженный 767-й "Боинг", то есть, более 300 человек. Пока что все вынуждены проводить время в здании аэропорта. При этом, многие пассажиры с маленькими детьми.

-Мы все понимаем, что могут быть какие-то проблемы с самолетом, ну так можно же нам объяснить, что "ребята, поломался самолет, подождите, решается вопрос о вылете…". Вместо этого – информационный вакуум.

Расписание авиарейсов в аэропорту Анталии

Взволнованные пассажиры теребят сотрудников аэропорта, а на табло наблюдают лишь сообщение, что рейс задерживается. О причинах задержки никто ничего не сообщает.

-Наш рейс QU 4618 AZUR AIR UKRAINE переносили, наверное, уже раз пять за день. Сначала мы следили за вылетом из Киева рейса 4617, который должен был на обратном пути забрать нас. Судя по табло, на него проводилась посадка, а вот вылета так и не последовало. Однако удивляет и возмущает то, что от авиакомпании к нам ни один представитель не подошел, не внес ясности в ситуацию. Я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, чтобы более восьми часов проводить в неизвестности в иностранном аэропорту. Улетим ли мы сегодня вообще?

Пока что украинские пассажиры коротают время в переполненном аэропорту. К счастью, здесь работают кондиционеры, также туристов покормили. Но вот условий для маленьких детей, конечно же, нет.

украинские туристы в аэропорту Анталии

"Телеграфу" удалось дозвониться до авиакомпании AZUR. Там ответили лаконично: "Задержка рейса №4618 произошла из-за позднего возвращения из предыдущего рейса. Расчетное время вылета 18:30, предыдущий рейс уже вылетел в Анталию. Сама задержка произошла из-за технических работ и замены воздушного судна".

В чартерном отделе туроператора ANEX Tour подтвердили и дополнили предыдущую информацию.

-Там на изначальном рейсе произошла поломка борта, потому последовала замена борта, дополнительные рейсы. Все наши пассажиры улетят, но открытым остается вопрос, во сколько. На сейчас предварительно планируются вылеты в 16:30, в 17:30. Там возвратами пассажиров занимается Анталия на месте, конкретно – представители авиакомпании. Возвращаться им придется разными рейсами. Дело в том, что борт, который остался в Киеве, был большой, улетел самолет меньшей вместимости.

Здесь же заверили, что семьям с маленькими детьми будет отдаваться приоритет при посадке на ближайший рейс: "Там людей будут собирать, провожать, показывать".

Есть надежда, что до исхода субботы отдохнувшие на курорте и уставшие в аэропорту соотечественники окажутся в Украине.