Відносинам України і США потрібне перезавантаження: що радить Байдену і Зеленському колишній посол в Росії Майкл Макфол

У Стенфордському університеті запропонували кілька кроків для зміцнення співпраці по лінії Київ-Вашингтон

У глобальній боротьбі між демократією і диктатурою, а також в боротьбі за мирну Європу Україна знаходиться на передовій — як і Західна Німеччина часів холодної війни.

Майкл Макфол, американський дипломат, посол США в Російській Федерації (2012-2014), вчений-політолог, професор Стенфордського університету, провідний оглядач видання "The Post", а також автор книги "Від холодної війни до гарячого миру: американський посол в путінській Росії ", в своїй статті на сайті "Atlantic Council" говорить про те, на яких засадах повинні будуватися нові відносини між США і Україною для того, щоб вони були максимально ефективними і взаємовигідними. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Протягом ХХ століття Сполученим Штатам довелося продемонструвати виняткову рішучість у захисті демократії і безпеки своїх друзів в Західному Берліні і Західній Німеччини від радянської агресії. Те ж саме тепер потрібно в розділеній Україні.

Байден повинен підтримати демократію в Україні

Поки президент Байден готується до зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським 30 серпня, йому слід пам’ятати про це. Особливо зараз, після повернення до влади талібів в Афганістані, мало однієї надії на проголошений Байденом порядок денний щодо демократії і на його саміти щодо демократії, заплановані на цей і наступний рік, якщо українські демократичні устремління виявляться невдалими. Їх успіх навпаки розширив би можливості демократів в цьому регіоні і в усьому світі. Провал цього проекту стане благом для президента Росії Володимира Путіна і його авторитарних союзників від Мінська до Пекіна.

Після бурхливих років епохи Трампа, коли президенту США намагалися оголосити імпічмент за спробу передати допомогу Україні в обмін на допомогу в його кампанії з переобрання, деякі політики прагнуть просто до нормалізації відносин між США і Україною. Але нормалізації мало. Все ще перебуваючи в стані війни з Росією, яка окупувала чималу частину її території, Україна стикається з ненормальними погрозами своєму суверенітету і демократії. Байден і Зеленський повинні визнати ці надзвичайні обставини, а потім виробити особливу спільну відданість їх вирішенню.

Партнерство в області безпеки

Лідерам необхідно перетворити свої відносини в сфері безпеки у взаємовигідні. 200 тис солдатів діючої армії України, кілька сотень танків і броньованих машин, а також потужна присутність розвідки допомагають стримувати войовничі дії Путіна проти Європи більш ефективно, ніж більшість союзників по НАТО. З 2014 року українці ведуть пряму боротьбу проти Путіна і його ставлеників. Байден повинен визначити Україну як найважливішого партнера в області безпеки в Європі і оголосити про нову велику військову допомогу, посилюючи те, про що офіційні особи США тихо стверджували в роки правління Трампа.

Цей пакет повинен бути зосереджений на оборонній зброї, включаючи більше протитанкових Джавелінів, а також модернізованих радарів для підвищення їх ефективності.

Байден і Зеленський також повинні обговорити мирний процес для сходу України, включаючи, можливо, формальну участь США у вмираючому нормандському процесі між Німеччиною, Францією, Росією та Україною. Але самооборона України повинна бути в центрі уваги вже зараз.

А як же членство в НАТО?

У свою чергу, Зеленський повинен припинити просити — поки що — підписати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). ПДЧ не дає гарантій безпеки, і сувора реальність така, що Україна сьогодні не має права вступати в НАТО. Замість цього Зеленському слід зосередитися на проведенні необхідних внутрішніх реформ для підготовки України до членства в НАТО без офіційного підписання ПДЧ. Він міг призначити або висловити підтримку незалежній комісії, щоб сформулювати свій власний план, схожий на ПДЧ. Можливо, маючи в команді колишніх лідерів НАТО, ця неурядова група могла б відслідковувати прогрес України у виконанні вимог НАТО.

Боротьба з корупцією

До питання щодо демократії Зеленському та Байдену також потрібен свіжий підхід. Офіційні особи США повинні припинити публічно вичитувати українців за корупцію. Звичайно, боротьба з корупцією повинна залишатися в центрі уваги; умови надання допомоги слід посилити. Але якщо говорити в ширшому сенсі про нашу спільну відданість поглибленню української демократії, це сприяє кращому публічному посланню — особливо тому, що кожен раз, коли Байден згадує «корупцію» і «Україна» в одному реченні, його опоненти відразу ж додають ім’я «Хантера Байдена», натякаючи на всім відомий скандал. З огляду на боротьбу США за збереження демократії у себе вдома, більш скромний тон також буде більш доречним.

Коли діапазон цієї дискусії розширюється від боротьби з корупцією до демократії в ширшому сенсі, з України приходять хороші новини. Парламент прийняв історичний закон про земельну реформу. Були проведені радикальні реформи електронного управління, введені в дію нові правила, що регулюють азартні ігри. Парламент також прийняв новий законопроект, який визнає групи етнічних меншин «корінними народами України», і приступив до здійснення великої реформи судової системи, що отримала схвалення Венеціанської комісії Ради Європи. Влада провела позитивні кадрові перестановки в Генеральній прокуратурі і домоглася значних успіхів в роботі Національного антикорупційного бюро.

Україна продовжує проводити вільні, справедливі і конкурентні вибори. У ній підтримується активне громадянське суспільство і існує велика конкуренція серед приватних медіа-компаній (навіть якщо олігархам належить занадто багато з них) і ця конкуренція більша, ніж в будь-якій іншій пострадянській країні, крім Прибалтики.

Після початкових коливань сам Зеленський діє більш рішуче. Його рішення заборонити проросійські телеканали і звинуватити їх власника і союзника Путіна Віктора Медведчука в державній зраді було сміливим вчинком, що вимагає підтримки США. Те ж саме стосується його дій проти олігарха Ігоря Коломойського, який був основним фінансовим спонсором його президентської кампанії. Ці недосконалі, але видимі зусилля щодо згортання олігархічної влади потребують заохочення.

Що робити?

Байден і Зеленський могли б розвинути цей прогрес, оголосивши про нову двосторонню комісію щодо поглиблення демократичних і ринкових реформ, які можуть спиратися на громадянське суспільство і приватний сектор в обох країнах. Ця ініціатива розширить участь США в програмі демократичних і ринкових реформ.

Два президенти також можуть створити групу лідерів неурядових організацій на високому рівні, таких як колишній співробітник Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон, колишній міністр фінансів України Наталія Яресько, політолог Френсіс Фукуяма і колишній президент Естонії Тоомас Ільвес, щоб наполягати на проведенні реформ через поєднання генерації ідей, підтримки і жорсткої любові.

Україна сьогодні не є нормальною країною. Російська загроза європейській безпеці і демократії ненормальна. Особливо з огляду на глибоку прихильність України в минулому, Байден повинен використовувати свою зустріч із Зеленським на наступному тижні, щоб почати створення незвичайних відносин з Україною.

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