Завдяки українському спецназу літак з врятованими афганськими перекладачами прибув до Києва

Літак з афганськими перекладачами, в тому числі один з яких працював на "The Globe and Mail" (канадська щоденна газета — прим. ред.), і інший, який допомагав канадським військовим, а також їх сім’ям, прибув до Києва після зухвалої операції українських військовослужбовців, розміщених в аеропорту Кабула.

Недавня стаття на сайті "The Globe and Mail" розкриває деталі цієї захоплюючої операції, а "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Рятувальна операція, яку координувалп українське військове відомство, офіс президента Володимира Зеленського та видання "The Globe", змогла допомогти іншим афганцям, що рятуються від талібів, на шляху до Канади. Оттава пообіцяла надати притулок афганцям, що піддаються небезпеці, за умови, що вони зможуть дістатися в будь-яку країну. Газета "The Globe" дізналася, що канадський уряд звернувся до української влади з проханням про транспортування біженців до Києва, щоб потім переправити їх до нового місця проживання в Канаді.

Операцію з порятунку перекладачів провели рано вранці в п’ятницю, 27 серпня, в Кабулі, наступного дня після того, як останній канадський евакуаційний літак вилетів з Афганістану, і всього через кілька годин після атаки терориста-смертника у одних з воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая. В результаті теракту загинули, щонайменше, 170 афганців, які намагаються покинути країну, а також 13 американських військовослужбовців. Після вибухів, відповідальність за які на себе взяла місцева філія так званої "Ісламської держави", США оголосили, що з цього моменту тільки іноземні громадяни зможуть потрапити в аеропорт. Афганців, які звертаються за візами, більше пропускати не будуть.

В українських солдатів були фотографії номерних знаків мікроавтобусів (з біженцями — ред.). Вони оточили ці транспортні засоби і супроводжували їх останні 600 метрів до аеропорту.

"Вся колона увійшла в аеропорт тільки тому, що українські солдати вийшли на зустріч. Ми відправили їм фотографії номерів наших машин ... вони прийшли на місцевий базар, щоб знайти нас. Вони запитали "Україна?", Ми відповіли "Так!" І тоді вони провели нас всередину", — розповів Мохамед Шаріф Шараф, 49-річний батько п’яти дітей, який 10 років працював помічником і перекладачем, допомагаючи виданню "The Globe" висвітлювати роль Канади у війні в Афганістані.

Добравшись в аеропорт, 19 афганців пересіли у військовий вантажний літак, який перебував в Кабулі, як частина української допомоги місії НАТО в Афганістані. На жаль, внесок українців в цю місію не отримував раніше широкого розголосу. Далі цей літак вилетів до Ісламабада разом з групою інших афганців, яких українські військові врятували раніше. У столиці Пакистану вони пересіли на зафрахтований комерційний літак, який перевіз групу афганців в Україну з короткою посадкою в столиці Азербайджану Баку.

У своєму твіті президент Зеленський написав, що "більше 360 українців і громадян інших країн" прибули до Києва в суботу. "Наші військові, представники розвідки і дипломати відмінно попрацювали. Україна не залишає своїх громадян в біді у важкий час і допомагає іншим!"

Дві попередні спроби, сплановані канадськими військовими до того, як вони покинули аеропорт Кабула, не увінчалися успіхом. Вони не змогли доставити групу Шарафа в аеропорт. Та ж доля спіткала і ще одну спробу, організовану Держдепартаментом США. У цих операціях все грунтувалося на тому, що афганці та їхні сім’ї повинні були дістатися до зазначених місць зустрічі біля воріт аеропорту, що виявилося неможливим серед хаосу, що панує за периметром об’єкта, де тисячі людей зібралися в надії покинути Кабул одним з найближчих евакуаційних рейсів.

Операція українських силовиків принесла успіх, незважаючи на те, що інші з нею не впоралися, бо український спецназ сам висунувся вперед для порятунку зазначеної групи людей.

Врятовані сказали, що вони були приголомшені тим, що український спецназ піддав себе такому ризику, щоб врятувати їх, хоча ані канадські, ані американські військові цього не зробили.

"Всі були здивовані. Протягом останнього місяця я домагався, щоб хтось допоміг нам. Ми просили американців, канадців, катарцев, всіх — але ніхто не міг нічого зробити. Вони боялися вийти за периметр", — сказав Джавед Хакман, 33 -річний батько чотирьох дітей, який протягом двох років працював з канадськими силами спеціальних операцій в Кандагарі, — "Українські солдати були просто ангелами для нас. Вони відмінно спрацювали. у них великі серця".

Джеремі Вервіль, капітан у відставці з 22 королівського полку, сказав, що порятунок його колишнього перекладача виявився "історією, яка показала його справжню волю до життя і порятунку своєї сім’ї". Він назвав Хакмана "розумною людиною, яка доклала усіх зусиль для того, щоб знайти спосіб врятувати себе і свою сім’ю".

Зліва направо: репортер "Globe" Марк Маккіннон, давній помічник "Globe" Мохаммед Шаріф Шараф і колишній канадський військовий перекладач Джавед Хакман в Києві 29 серпня.

Шаріф Шараф, Джавед Хакман і їх сім’ї прибули до Києва з тимчасовими транзитними документами, які їм видали за день до операції українських військових. Документи були видані міністром імміграції Марком Мендічіно і говорять про те, що їх власники вважаються громадянами Канади і що у них є візи для в’їзду в країну.

Цих документів було досить, щоб вивезти людей із Кабула, але вони послужили причиною для багатогодинної бюрократичної затримки в Україні в аеропорту "Бориспіль". Прикордонники поняття не мали, що робити з евакуйованими, адже у багатьох з них були прострочені паспорта або тільки ідентифікаційні документи, видані попереднім афганським урядом. Сім’ї Шарафа і Хакман, а також інші пасажири, що знаходяться на борту, в кінці кінців отримали 15-денні гуманітарні візи для в’їзду в Україну. Це стало можливим завдяки обіцянці посольства Канади швидко переправити їх до нового місця проживання.

"Ці спільні незвичайні зусилля демонструють, що ми можемо і будемо продовжувати надавати допомогу афганським біженцям щодо віз або інших питань з документами, яких вони потребують, щоб чітко показати, що вони направляються в Канаду і їм дозволять туди дістатися", — заявив міністр Мендічіно в телефонному інтерв’ю.

Таку драматичну операцію в Кабулі навряд чи знову вдасться повторити через значне погіршення ситуації з безпекою в країні. Але цей рятувальний шлях з Ісламабада до Києва, яким скористалися Шараф і Хакман, можуть використовувати і інші афганці, що прямують до Канади, але які поки що дісталися тільки до Пакистану. Вони можуть летіти в Україну, де пройдуть перевірку і реєстрацію для поселення в Канаді.

"Канада звернулася до нас за подальшою підтримкою і ми з радістю допоможемо", — заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання видання "The Globe" в електронному листі. Він сказав, що рятувальна операція в Кабулі продемонструвала можливості українських військових, і чому Україну в кінцевому підсумку слід прийняти в НАТО, що є давньою метою української влади. "В цих жахливих обставинах наші військовослужбовці продемонстрували сміливість, ефективність і винятковий професіоналізм", — зазначив дипломат.

Роман Ващук, колишній посол Канади в Києві, надав посильну допомогу в цій операції тим, що допоміг виданню "The Globe" зв’язатися з високопоставленим чиновником в Офісі президента Володимира Зеленського. Він заявив, що українська сторона погодилася взяти участь в рятувальній операції, в значній мірі, тому, що отримувала підтримку від Канади в своїй семирічній війні з проросійськими сепаратистами на сході України. З початку конфлікту Канада надала Україні фінансову допомогу в розмірі близько 700 млн доларів і направила 200 своїх військовослужбовців на ротаційній основі з 2015 року для навчання українських солдат військовій справі.

"Це є в певній мірі поверненням інвестицій послідовних урядів Канади в навчання військових України. Українці ставляться з великою повагою і високо цінують те, що Канада робила протягом останніх семи років", — сказав Роман Ващук.

Речел Пулфер, виконавчий директор групи "Журналісти за права людини" з Торонто, заявила, що рятувальна операція українських військових була однією з кількох, які були проведені після того, як Канада закінчила свою евакуацію в четвер. Вона сказала, що її організація у співпраці з іншими групами, а також з окремими канадськими журналістами, склала список з 275 афганців і активістів, що борються за права людини, і їх сімей, які хотіли б виїхати, але не потрапили на евакуацію. Двадцяти дев’яти з них з тих пір вже вдалося покинути країну, в тому числі Шарафу і його сім’ї.

"Кожен з тих 29 осіб є демонстрацією дива людської винахідливості і стійкості перед обличчям найнеймовірніших лих", — сказала Речел Пулфер, — "Сумна реальність в тому, що нам належить врятувати ще сотні людей. І ця цифра зростає з кожним днем. Нам потрібно зробити ще дуже багато, щоб доставити цих людей в безпечне місце".