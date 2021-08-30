Благодаря украинскому спецназу самолет со спасенными афганскими переводчиками прибыл в Киев

Самолет с афганскими переводчиками, в том числе один из которых работал на "The Globe and Mail" (канадская ежедневная газета — прим. ред.), и другой, который помогал канадским военным, а также их семьям, прибыл в Киев после дерзкой операции украинских военнослужащих, располагающихся в аэропорту Кабула.

Недавняя статья на сайте "The Globe and Mail" раскрывает детали этой захватывающей операции, а "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Спасательная операция, которую координировало украинское военное ведомство, офис президента Владимира Зеленского и издание "The Globe", смогла помочь другим афганцам, спасающимся от талибов, на пути в Канаду. Оттава пообещала предоставить убежище афганцам, подвергающимся опасности, при условии, что они смогут добраться в третьи страны. Газета "The Globe" узнала, что канадское правительство обратилось к украинским властям с просьбой о транспортировке беженцев в Киев, чтобы затем переправить их к новому месту жительства в Канаде.

Операцию по спасению переводчиков провели рано утром в пятницу, 27 августа, в Кабуле, на следующий день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и всего через несколько часов после атаки террориста-смертника у одних из ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая. В результате теракта погибли, по меньшей мере, 170 афганцев, пытающихся покинуть страну, а также 13 американских военнослужащих. После взрывов, ответственность за которые на себя взял местный филиал так называемого "Исламского государства", США объявили, что с этого момента только иностранные граждане смогут попасть в аэропорт. Афганцев, обращающихся за визами, больше пропускать не будут.

У украинских солдат были фотографии номерных знаков микроавтобусов (с беженцами — ред.). Они окружили эти транспортные средства и сопровождали их последние 600 метров до аэропорта.

"Вся колонна вошла в аэропорт только потому, что украинские солдаты вышли навстречу. Мы отправили им фотографии номеров наших машин… они пришли на местных базар, чтобы найти нас. Они спросили: "Украина?", мы ответили "Да!" и тогда они провели нас внутрь", — рассказал Мохамед Шариф Шараф, 49-летний отец пяти детей, который 10 лет работал помощником и переводчиком, помогая изданию "The Globe" освещать роль Канады в войне в Афганистане.

Добравшись в аэропорт, 19 афганцев пересели в военный грузовой самолет, находившийся в Кабуле, как часть украинской помощи миссии НАТО в Афганистане. К сожалению, вклад украинцев в эту миссию не получал ранее широкой огласки. Далее этот самолет вылетел в Исламабад вместе с группой других афганцев, которых украинские военные спасли ранее. В столице Пакистана они пересели на зафрахтованный коммерческий самолет, который перевез группу афганцев в Украину с короткой посадкой в столице Азербайджана Баку.

В своем твите президент Зеленский написал, что "более 360 украинцев и граждан других стран" прибыли в Киев в субботу. "Наши военные, представители разведки и дипломаты отлично поработали. Украина не оставляет своих граждан в беде в трудное время и помогает другим!"

Две предыдущие попытки, спланированные канадскими военными до того, как они покинули аэропорт Кабула, не увенчались успехом. Они не смогли доставить группу Шарафа в аэропорт. Та же участь постигла и еще одну попытку, организованную Госдепартаментом США. В этих операциях все основывалось на том, что афганцы и их семьи должны были добраться до указанных мест встречи возле ворот аэропорта, что оказалось невозможным среди хаоса, царящего за периметром объекта, где тысячи людей собрались в надежде покинуть Кабул одним из ближайших эвакуационных рейсов.

Операция украинских силовиков принесла успех, несмотря на то, что другие с ней не справились, украинский спецназ сам выдвинулся вперед для спасения указанной группы людей.

Спасенные сказали, что они были ошеломлены тем, что украинский спецназ подверг себя такому риску, чтобы спасти их, хотя ни канадские, ни американские военные этого не сделали.

"Все были удивлены. В течение последнего месяца я пытался добиться, чтобы кто-то помог нам. Мы просили американцев, канадцев, катарцев, всех — но никто не мог ничего сделать. Они боялись выйти за периметр", — сказал Джавед Хакмал, 33-летний отец четырех детей, который в течение двух лет работал с канадскими силами специальных операций в Кандагаре, — "Украинские солдаты были просто ангелами для нас. Они отлично сработали. У них большие сердца".

Джереми Вервиль, капитан в отставке из 22-го королевского полка, сказал, что спасение его бывшего переводчика оказалось "историей, которая показала его настоящую волю к жизни и спасению своей семьи". Он назвал Хакмала "умным человеком, который приложил все усилия для того, чтобы найти способ спасти себя и свою семью".

Слева направо: репортер "Globe" Марк Маккиннон, давний помощник "Globe" Мохаммед Шариф Шараф и бывший канадский военный переводчик Джавед Хакмал в Киеве 29 августа.

Шариф Шараф, Джавед Хакмал и их семьи прибыли в Киев с временными транзитными документами, которые им выдали за день до операции украинских военных. Документы были выданы министром иммиграции Марком Мендичино и говорят о том, что их владельцы считаются гражданами Канады и что у них есть визы для въезда в страну.

Этих документов было достаточно, чтобы вывезти людей из Кабула, но они послужили причиной для многочасовой бюрократической задержки в Украине в аэропорту "Борисполь". Пограничники понятия не имели, что делать с эвакуируемыми, ведь у многих из них были просроченные паспорта или только идентификационные документы, выданные предыдущим афганским правительством. Семьи Шарафа и Хакмала, а также другие пассажиры, находящиеся на борту, в конце концов получили 15-дневные гуманитарные визы для въезда в Украину. Это стало возможным благодаря обещанию посольства Канады быстро переправить их к новому месту жительства.

"Эти совместные необычные усилия демонстрируют, что мы можем и будем продолжать оказывать помощь афганским беженцам в отношении виз или других вопросов с документами, в которых они нуждаются, чтобы четко показать, что они направляются в Канаду и им разрешат туда добраться", — заявил министр Мендичино в телефонном интервью.

Такую драматическую операцию в Кабуле вряд ли снова удастся повторить из-за значительного ухудшения ситуации с безопасностью в стране. Но этот спасательный путь из Исламабада в Киев, которым воспользовались Шараф и Хакмал, могут использовать и другие афганцы, направляющиеся в Канаду, но которые пока что добрались только до Пакистана. Они могут лететь в Украину, где пройдут проверку и регистрацию для поселения в Канаде.

"Канада обратилась к нам за дальнейшей поддержкой и мы с радостью поможем", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы издания "The Globe" в электронном письме. Он сказал, что спасательная операция в Кабуле продемонстрировала возможности украинских военных, и почему Украину в конечном итоге следует принять в НАТО, что является давней целью украинских властей. "В этих ужасных обстоятельствах наши военнослужащие продемонстрировали смелость, эффективность и исключительный профессионализм", — отметил дипломат.

Роман Ващук, бывший посол Канады в Украине, оказал посильную помощь в этой операции тем, что помог изданию "The Globe" связаться с высокопоставленным чиновником в Офисе президента Владимира Зеленского. Он заявил, что украинская сторона согласилась принять участие в спасательной операции, в значительной мере, потому, что получала поддержку от Канады в своей семилетней войне с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. С начала конфликта Канада предоставила Украине финансовую помощь в размере около 700 млн долларов и направила 200 своих военнослужащих на ротационной основе с 2015 года для обучения украинских солдат военному делу.

"Это, в определенной мере, возврат инвестиций последовательных правительств Канады в обучение военных Украины. Украинцы относятся с огромным уважением и высоко ценят то, что Канада делала на протяжении последних семи лет", — сказал Роман Ващук.

Рейчел Пулфер, исполнительный директор группы "Журналисты за права человека" из Торонто, заявила, что спасательная операция украинских военных была одной из нескольких, которые были проведены после того, как Канада закончила свою эвакуацию в четверг. Она сказала, что ее организация в сотрудничестве с другими группами, а также с отдельными канадскими журналистами, составила список из 275 афганцев и активистов, борющихся за права человека, и их семей, которые хотели бы уехать, но не попали на эвакуацию. Двадцати девяти из них с тех пор уже удалось покинуть страну, в том числе, Шарафу и его семье.

"Каждый из тех 29 человек является демонстрацией чуда человеческой изобретательности и стойкости перед лицом самых невообразимых бедствий", — сказала Рейчел Пулфер, - "Печальная реальность в том, что нам предстоит спасти еще сотни людей. И эта цифра растет с каждым днем. Нам нужно сделать еще очень много, чтобы доставить этих людей в безопасное место".