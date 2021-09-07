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В Австралії чотири дні шукали загубленого хлопчика з аутизмом, а знайшли за півкілометра від будинку (відео)

Автор
Г. Лубенець
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Волонтери знайшли загубленого хлопчика Новина оновлена 06 вересня 2021, 23:31
Волонтери знайшли загубленого хлопчика

Кадри завершення пошукової операції облетіли весь світ.

В Австралії в штаті Новий Південний Уельс поліція і місцеві жителі майже чотири дні шукали загубленого трирічного хлопчика. Знайти його вдалося на відстані півкілометра від рідного дому.

Про це повідомила прес-служба поліції штату.

Відзначається, що хлопчик відійшов в зарості чагарнику і зник. Спроби родичів відшукати його результатів не дали, а тому виникло побоювання, що хлопчика викрали.

Знайти трирічного Ентоні Елфалака вдалося лише через чотири дні пошуків, один з поліцейських помітив його з вертольота на відстані пів кілометра від його будинку в селі Патті.

Проблеми в пошуках були пов’язані з тим, що хлопець хворіє на аутизм і не може говорити. До того ж місцевість, в якій він загубився, являє собою неосвоєні землі, що поросли щільним чагарником і дрібними деревами.

Кадри того, як хлопчик вмивається в струмку незабаром облетіли весь світ.

У нього подряпала ноги, а одяг наскрізь промок, але його життю нічого не загрожує.

До пошуків Ентоні було залучено понад сотні поліцейських і волонтерів.

Як повідомлялося раніше, в Сумській області в кінці серпня близько 200 осіб шукали загубленого 6-річного хлопчика, який відбився від батьків в лісі під час збору бузини.

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