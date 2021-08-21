История со счастливым концом: потерявшегося на Сумщине 6-летнего мальчика нашли (видео)

Мальчика искали более 200 человек.

В Сумской области завершились поиски 6-летнего мальчика Богдана Хоменко, который потерялся вблизи села Шкуратовка, что возле Белополья.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Ребенок потерялся, пока его родители отвлеклись, пока собирали бузину в лесе.

Отмечается, что мальчика нашли около 17:11. Состояние ребенка удовлетворительное, он не пострадал.

К поискам потерявшегося Богдана привлекались силы полиции Белопольского района, спасатели, нацгвардейцы, водолазы, местные жители и волонтеры. Кроме того, в воздух поднимали вертолет ГПСУ и привлекались кинологи. Всего мальчика искали более двухсот человек.

Шкуратовка на карте

Как сообщалось ранее, 15 августа в Карпатах потерялся 6-летний мальчик, который отбился от туристической группы.

Найти его удалось живым и невредимым лишь спустя почти сутки.