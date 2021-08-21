Рус

Історія зі щасливим кінцем: 6-річного хлопчика, що загубився на Сумщині знайшли (відео)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читати російською
Автор
151
Історія зі щасливим кінцем: 6-річного хлопчика, що загубився на Сумщині знайшли (відео) Новина оновлена 21 серпня 2021, 18:38
Пошуки хлопчика в Сумській області

Хлопчика шукали понад 200 людей.

У Сумській області завершилися пошуки 6-річного хлопчика Богдана Хоменко, який загубився поблизу села Шкуратівка, що біля Білопілля.

Про це інформує прес-служба ГСЧС.

Дитина загубилася, коли його батьки відволіклися, поки збирали бузину в лісі.

Відзначається, що хлопчика знайшли близько 17:11. Стан дитини задовільний, він не постраждав.

До пошуків загубленого Богдана залучалися сили поліції Білопільського району, рятувальники, нацгвардійці, водолази, місцеві жителі і волонтери. Крім того, в повітря піднімали вертоліт ДПСУ і залучалися кінологи. Всього хлопчика шукали більше двохсот чоловік.

Шкуратівка на мапі
Шкуратівка на мапі

Як повідомлялося раніше, 15 серпня в Карпатах загубився 6-річний хлопчик, який відбився від туристичної групи.

Знайти його вдалося живим і неушкодженим лише через майже добу.

Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Статті
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Дата публікації
Категорія
У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла молитва зі Вселенським патріархом (ексклюзивні фото)
У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла молитва зі Вселенським патріархом (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"