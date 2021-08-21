Історія зі щасливим кінцем: 6-річного хлопчика, що загубився на Сумщині знайшли (відео)
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Хлопчика шукали понад 200 людей.
У Сумській області завершилися пошуки 6-річного хлопчика Богдана Хоменко, який загубився поблизу села Шкуратівка, що біля Білопілля.
Про це інформує прес-служба ГСЧС.
Дитина загубилася, коли його батьки відволіклися, поки збирали бузину в лісі.
Відзначається, що хлопчика знайшли близько 17:11. Стан дитини задовільний, він не постраждав.
До пошуків загубленого Богдана залучалися сили поліції Білопільського району, рятувальники, нацгвардійці, водолази, місцеві жителі і волонтери. Крім того, в повітря піднімали вертоліт ДПСУ і залучалися кінологи. Всього хлопчика шукали більше двохсот чоловік.
Як повідомлялося раніше, 15 серпня в Карпатах загубився 6-річний хлопчик, який відбився від туристичної групи.
Знайти його вдалося живим і неушкодженим лише через майже добу.
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