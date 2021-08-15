Пропавшего в Карпатах ребенка нашли: трогательное фото

Вечером 14 августа возле пгт Ворохта в Ивано-Франковской области потерялся шестилетний мальчик Алексей Стефанцов. В течение почти суток спасатели и добровольцы проводили поисковые работы и в конечном итоге их труды дали результат. Таким образом, эта история получила счастливый финал.

Как сообщает пресс-служба МВД в Фейсбук, 15 августа в 19:27 ребенка обнаружили волонтеры.

Отмечается, что мальчик был обнаружен на маршруте в сторону горы Кукул.

В МВД также поблагодарили всех, кто помогал в поисках потерявшегося мальчика.

Трогательное фото воссоединения семьи было опубликовано пресс-службой ГСЧС.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, но ему чудом удалось остаться в живых, отделавшись многочисленными ушибами.