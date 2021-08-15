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Пропавшего в Карпатах ребенка нашли: трогательное фото

Пропавшего в Карпатах ребенка нашли: трогательное фото
Обновлено 22:39 Сегодня Телеграф

Вечером 14 августа возле пгт Ворохта в Ивано-Франковской области потерялся шестилетний мальчик Алексей Стефанцов. В течение почти суток спасатели и добровольцы проводили поисковые работы и в конечном итоге их труды дали результат. Таким образом, эта история получила счастливый финал.

Как сообщает пресс-служба МВД в Фейсбук, 15 августа в 19:27 ребенка обнаружили волонтеры. 

Отмечается, что мальчик был обнаружен на маршруте в сторону горы Кукул. 

В МВД также поблагодарили всех, кто помогал в поисках потерявшегося мальчика. 

Трогательное фото воссоединения семьи было опубликовано пресс-службой ГСЧС. 

Как сообщалось ранее, в Запорожской области годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, но ему чудом удалось остаться в живых, отделавшись многочисленными ушибами. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Дети, Карпаты, Ивано-Франковская область, Говерла.
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