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Годовалый малыш чудом выжил после падения с 5-го этажа в Запорожской области

Годовалый малыш чудом выжил после падения с 5-го этажа в Запорожской области
Обновлено 13:30 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Энергодаре Запорожской области в пятницу, 13 августа, годовалый мальчик выпал из окна на пятом этаже. Эму чудом удалось выжить.

Об этом в субботу, 14 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Запорожской области.

Пострадавшего ребенка с ушибами госпитализировали в больницу.

В полиции рассказывают, что того вечера, 13 августа, 21-летняя мама вместе с сыном вернулась домой с прогулки. 

Она вышла в другую комнату и оставила ребенка одного без присмотра. 

В момент отсутствия рядом матери, мальчик пошел на балкон, залез на подоконник и выпал из окна пятого этажа.  

"Ребенка отвезли в больницу, где у него диагностировали политравму и множественные забои мягких тканей", - говорят работники правоохранительных органов.

По данным Нацполиции, сейчас решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 7 августа в Черкассах малолетняя девочка выпала из окна третьего этажа, облокотившись на москитную сетку. Ребенок приземлился на асфальт и чудом выжил, получив несколько ушибов и ссадин.

Напоминаем, что 4 августа в городе Теребовля Тернопольской области 81-летняя пенсионерка выпала с балкона пятого этажа, но осталась невредима по счастливой случайности.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Дети, Запорожская область, Энергодар, Падение с высоты, Ребенок выпал из окна.
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