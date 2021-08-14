Годовалый малыш чудом выжил после падения с 5-го этажа в Запорожской области

В Энергодаре Запорожской области в пятницу, 13 августа, годовалый мальчик выпал из окна на пятом этаже. Эму чудом удалось выжить.
Об этом в субботу, 14 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Запорожской области.
Пострадавшего ребенка с ушибами госпитализировали в больницу.
В полиции рассказывают, что того вечера, 13 августа, 21-летняя мама вместе с сыном вернулась домой с прогулки.
Она вышла в другую комнату и оставила ребенка одного без присмотра.
В момент отсутствия рядом матери, мальчик пошел на балкон, залез на подоконник и выпал из окна пятого этажа.
"Ребенка отвезли в больницу, где у него диагностировали политравму и множественные забои мягких тканей", - говорят работники правоохранительных органов.
По данным Нацполиции, сейчас решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 7 августа в Черкассах малолетняя девочка выпала из окна третьего этажа, облокотившись на москитную сетку. Ребенок приземлился на асфальт и чудом выжил, получив несколько ушибов и ссадин.
Напоминаем, что 4 августа в городе Теребовля Тернопольской области 81-летняя пенсионерка выпала с балкона пятого этажа, но осталась невредима по счастливой случайности.