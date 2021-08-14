Годовалый малыш чудом выжил после падения с 5-го этажа в Запорожской области

В Энергодаре Запорожской области в пятницу, 13 августа, годовалый мальчик выпал из окна на пятом этаже. Эму чудом удалось выжить.

Об этом в субботу, 14 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Запорожской области.

Пострадавшего ребенка с ушибами госпитализировали в больницу.

В полиции рассказывают, что того вечера, 13 августа, 21-летняя мама вместе с сыном вернулась домой с прогулки.

Она вышла в другую комнату и оставила ребенка одного без присмотра.

В момент отсутствия рядом матери, мальчик пошел на балкон, залез на подоконник и выпал из окна пятого этажа.

"Ребенка отвезли в больницу, где у него диагностировали политравму и множественные забои мягких тканей", - говорят работники правоохранительных органов.