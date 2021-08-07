Пока мама отвернулась: в Черкассах пятилетняя девочка упала с третьего этажа на асфальт (фото)

В Черкассах малолетняя девочка выпала из окна третьего этажа, облокотившись на москитную сетку. Ребенок приземлился на асфальт и чудом выжил, получив несколько ушибов и ссадин.



Об этом в субботу, 7 августа, сообщает полиция Черкасской области.



Отмечается, что инцидент произошел около 19:30 часов 6 августа. Как выяснили правоохранители, 5-летний ребенок был дома вместе с 25-летней мамой, которая занималась домашними делами. В какой-то момент, когда женщина отвернулась, девочка забралась на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна третьего этажа на асфальт.



На место мама сразу вызвала медиков, которые забрали девочку в местную детскую больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.



Правоохранители призывают родителей быть более внимательными и не оставлять окна открытыми даже на проветривание, когда в комнате есть дети.

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