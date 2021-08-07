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Пока мама отвернулась: в Черкассах пятилетняя девочка упала с третьего этажа на асфальт (фото)

Пока мама отвернулась: в Черкассах пятилетняя девочка упала с третьего этажа на асфальт (фото)
Обновлено 12:39 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

В Черкассах малолетняя девочка выпала из окна третьего этажа, облокотившись на москитную сетку. Ребенок приземлился на асфальт и чудом выжил, получив несколько ушибов и ссадин.

Об этом в субботу, 7 августа, сообщает полиция Черкасской области.

Отмечается, что инцидент произошел около 19:30 часов 6 августа. Как выяснили правоохранители, 5-летний ребенок был дома вместе с 25-летней мамой, которая занималась домашними делами. В какой-то момент, когда женщина отвернулась, девочка забралась на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна третьего этажа на асфальт.

На место мама сразу вызвала медиков, которые забрали девочку в местную детскую больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Черкассах девочка выпала из окнаВ Черкассах девочка выпала из окна
Правоохранители призывают родителей быть более внимательными и не оставлять окна открытыми даже на проветривание, когда в комнате есть дети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Тернопольщине пенсионерка выпала с балкона пятого этажа, но осталась невредимой благодаря счастливой случайности: зацепилась за бельевые веревки этажом ниже.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Черкасская область, Полиция, Ребенок выпал из окна.
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