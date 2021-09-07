В Австралии четыре дня искали потерявшегося мальчика с аутизмом, а нашли в полукилометре от дома (видео)
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Кадры завершения поисковой операции облетели весь мир.
В Австралии в штате Новый Южный Уэльс полиция и местные жители почти четыре дня искали потерявшегося трехлетнего мальчика. Найти его удалось на расстоянии полукилометра от родного дома.
Об этом сообщила пресс-служба полиции штата.
Отмечается, что мальчик отошел в заросли кустарника и исчез. Попытки родственников отыскать его результатов не дали, а потому возникло опасение, что мальчика похитили.
Найти трехлетнего Энтони Элфалака удалось лишь спустя четыре дня поисков, один из полицейских заметил его с вертолета на расстоянии полкилометра от его дома в селе Патти.
Проблемы в поисках были связаны с тем, что парень болеет аутизмом и не может говорить. К тому же, местность, в которой он потерялся, представляет собой неосвоенные земли, поросшие плотным кустарником и мелкими деревьями.
Кадры того, как мальчик умывается в ручье вскоре облетели весь мир.
У него оцарапаны ноги, а одежда насквозь промокла, но его жизни ничего не угрожает.
К поискам Энтони были привлечены более сотни полицейских и волонтеров.
Как сообщалось ранее, в Сумской области в конце августа около 200 человек искали потерявшегося 6-летнего мальчика, который отбился от родителей в лесе во время сбора бузины.
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