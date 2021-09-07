Укр

В Австралии четыре дня искали потерявшегося мальчика с аутизмом, а нашли в полукилометре от дома (видео)

Автор
Г. Лубенец
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Волонтеры нашли потерявшегося мальчика Новость обновлена 06 сентября 2021, 23:31
Волонтеры нашли потерявшегося мальчика

Кадры завершения поисковой операции облетели весь мир.

В Австралии в штате Новый Южный Уэльс полиция и местные жители почти четыре дня искали потерявшегося трехлетнего мальчика. Найти его удалось на расстоянии полукилометра от родного дома.

Об этом сообщила пресс-служба полиции штата.

Отмечается, что мальчик отошел в заросли кустарника и исчез. Попытки родственников отыскать его результатов не дали, а потому возникло опасение, что мальчика похитили.

Найти трехлетнего Энтони Элфалака удалось лишь спустя четыре дня поисков, один из полицейских заметил его с вертолета на расстоянии полкилометра от его дома в селе Патти.

Проблемы в поисках были связаны с тем, что парень болеет аутизмом и не может говорить. К тому же, местность, в которой он потерялся, представляет собой неосвоенные земли, поросшие плотным кустарником и мелкими деревьями.

Кадры того, как мальчик умывается в ручье вскоре облетели весь мир.

У него оцарапаны ноги, а одежда насквозь промокла, но его жизни ничего не угрожает.

К поискам Энтони были привлечены более сотни полицейских и волонтеров.

Как сообщалось ранее, в Сумской области в конце августа около 200 человек искали потерявшегося 6-летнего мальчика, который отбился от родителей в лесе во время сбора бузины.

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