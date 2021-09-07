Мексика потерпає від аномальних дощів: передмістя столиці пішло під воду (відео)

Рекордні дощі затопили передмістя мексиканської столиці.

Центральна Мексика потерпає від аномальних дощів, внаслідок яких було затоплено місто Екатепек, яке входить в агломерацію зі столицею країни Мехіко.

Як повідомляє El Financiero, внаслідок повені двоє людей загинули.

Влада муніципалітету заявили, що стихійне лихо являє собою надзвичайну ситуацію, оскільки затопленими виявилися всі райони міста.

Місцями рівень води на вулицях сягає пів метра, це стало причиною того, що громадський транспорт і швидкісні автобуси припинили роботу.

На оприлюднених в мережі кадрах помітно, що потоки води тягли по вулицях автомобілі з людьми. В цей час відомо про двох загиблих, але іншої інформації про постраждалих або загиблих не надходило.

Нині проводяться роботи по випомпуванні води.

Як повідомлялося раніше, в США ураган Іда, який накрив Луїзіану, забрав життя 63 людей.