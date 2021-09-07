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Мексика страдает от аномальных дождей: пригород столицы ушел под воду (видео)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Наводнение в Мексике Новость обновлена 07 сентября 2021, 15:40
Наводнение в Мексике

Рекордные дожди затопили пригород мексиканской столицы.

Центральная Мексика страдает от аномальных дождей, вследствие которых был затоплен город Экатепек, который входит в агломерацию со столицей страны Мехико.

Как сообщает El Financiero, вследствие наводнения два человека погибли.

Власти муниципалитета заявили, что стихийное бедствие представляет собой чрезвычайную ситуацию, поскольку затопленными оказались все районы города.

Местами уровень воды на улицах достигает полуметра, это стало причиной того, что общественный транспорт и скоростные автобусы прекратили работу.

На обнародованных в сети кадрах заметно, что потоки воды тащили по улицам автомобили с людьми. В настоящее время известно о двух погибших, но другой информации о пострадавших или погибших не поступало.

В настоящее время проводятся работы по откачке воды.

Как сообщалось ранее, в США ураган Ида, который обрушился на Луизиану, унес жизни 63 человек.

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