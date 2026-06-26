"Вызывайте экзорциста". Российская певица Савичева сломала психику россиянам со сцены (видео)

39-летняя артистка удивила пугающим пением

Российская исполнительница Юлия Савичева, похоже, полностью утратила связь с реальностью. А ведь когда-то она ассоциировалась исключительно с нежными и лирическими песнями о любви. К примеру, именно ее культовая композиция "Если в сердце живет любовь" в свое время стала главным саундтреком популярного сериала "Не родись красивой".

Впрочем, сейчас 39-летняя артистка изменилась до неузнаваемости. Савичева кардинально сменила имидж и внезапно решила податься в рок-исполнительницы. Вместе со стилем изменился и ее репертуар — он стал грубым, как и само звучание.

Последней каплей для публики стало видео с недавнего выступления, которое разлетелось по сети. На кадрах Савичева исполняет свой старый хит, но в конце припева внезапно начинает истошно хрипеть и кричать так, будто из нее в прямом смысле вырывается дьявол.

Даже россияне остались в глубоком шоке от увиденного и не стали скрывать своего ужаса в комментариях:

"Ее Джигурда укусил??"

"Ужас, как люди быстро деградируют".

"Была певица и не стало".

"К чему такое исполнение? Ощущение, что сатана вселяется".

"Вызывайте экзорциста".

Что говорит о войне Юлия Савичева?

Сегодня певица активно поддерживает путинский режим и агрессию против Украины. Еще в августе 2015 года артистка была внесена в "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью посещения оккупированного Крыма. 7 января 2023 года она попала в официальный санкционный список Украины против лиц, публично призывающих к агрессивной войне и оправдывающих оккупацию украинских территорий.

В день полномасштабного нападения РФ на Украину Савичева лишь лицемерно опубликовала грустный смайлик в своих соцсетях. В 2024 году певица приняла участие в съемках пропагандистского "Голубого огонька" на госканале "Россия-1", где выступила прямо перед приглашенными в качестве "почетных гостей" участниками так называемой "СВО". В мае 2025 года Савичева отметилась на "Квартирнике у Маргулиса" — площадке, ставшей пристанищем для пропутинских музыкантов, поддерживающих убийства украинцев.

Ранее сообщалось, где сейчас звезда сериала "Пес" Никита Панфилов и что он говорит о войне в Украине.