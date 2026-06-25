"Уже даже в Молдове знают, что дурачок": украинцы высмеяли Олега Винника

Певца поставили в один ряд с россиянами

Скандальный певец Олег Винник неожиданно оказался в одном списке с российскими артистами, которых не рекомендуют приглашать на культурные мероприятия в Молдове. Новость быстро вызвала шутки в Украине.

В четверг, 25 июня, стало известно, что Министерство культуры Молдовы опубликовало перечень артистов из стран постсоветского пространства, чьи концерты и выступления в рамках культурных мероприятий не рекомендуются на территории страны. Документ касается предварительного информирования о приглашении или привлечении иностранных артистов, в том числе из стран, осужденных международным сообществом за вооруженную агрессию.

В список вошли 25 исполнителей. Среди них преимущественно российские артисты – Диана Арбенина, Нурлан Сабуров, Александр Серов и другие. Однако вторым номером в списке неожиданно оказался именно украинский певец Олег Винник. В то же время в министерстве предупредили организаторов мероприятий, что артистам из этого списка могут отказать во въезде в страну.

Олег Винник под номером "2"

Заметим, что сам документ носит рекомендательный характер и формально не запрещает проведение концертов. Однако для некоторых исполнителей он может стать серьезным препятствием для выступлений в Молдове.

Реакция в Украине

На новость уже отреагировали украинские социальные сети. В частности, Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?" высмеял попадание Винника в список нежелательных артистов. "Уже даже в Молдове знают, что Олег Винник дурачок. Его внесли в список нежелательных артистов вместе с Кридом, Моргенштерном, Бастой и другими молчунами и путинистами. Ну это успех, молодец", — написали авторы канала.

В комментариях украинцы также не упустили возможности пошутить над певцом, который после начала полномасштабной войны фактически исчез из украинского публичного пространства и живет в Германии. Один из пользователей написал: "Да что же такое, Винника уже и в Молдове не хотят видеть. Так и из Германии скоро выгонят 😎".

В мае 2026 года украинцы потроллили Олега Винника за его нежелание возвращаться в Украину. Перед этим его раскритиковали за оправдание русского языка.