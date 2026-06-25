"Вже навіть у Молдові знають, що дурачок": українці висміяли Олега Винника

Співака поставили в один ряд із росіянами

Скандальний співак Олег Винник несподівано опинився в одному списку з російськими артистами, яких не рекомендують запрошувати на культурні заходи в Молдові. Новина швидко викликала жарти в Україні.

У четвер, 25 червня, стало відомо, що Міністерство культури Молдови опублікувало перелік артистів із країн пострадянського простору, чиї концерти та виступи в рамках культурно-мистецьких заходів не рекомендуються на території країни. Документ стосується попереднього інформування про запрошення або залучення іноземних артистів, зокрема з країн, які міжнародна спільнота засудила за збройну агресію.

До списку увійшли 25 виконавців. Серед них переважно російські артисти — Діана Арбеніна, Нурлан Сабуров, Олександр Сєров та інші. Однак другим номером у переліку неочікувано опинився саме український співак Олег Винник. Водночас у міністерстві попередили організаторів заходів, що артистам із цього списку можуть відмовити у в'їзді до країни.

Олег Винник під номером "2"

Зауважимо, що сам документ має рекомендаційний характер і формально не забороняє проведення концертів. Однак для окремих виконавців він може стати серйозною перешкодою для виступів у Молдові.

Реакція в Україні

На новину вже відреагували українські соцмережі. Зокрема, Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?" висміяв потрапляння Винника до переліку небажаних артистів. "Вже навіть у Молдові знають, що Олег Винник дурачок. Його внесли у список небажаних артистів разом із Крідом, Моргенштерном, Бастою та іншими мовчунами і путіністами. Ну це успєх, молодець", — написали автори каналу.

У коментарях українці також не втратили нагоди пожартувати над співаком, який після початку повномасштабної війни фактично зник з українського публічного простору та живе у Німеччині. Один із користувачів написав: "Та що ж таке, Винника вже і в Молдові не хочуть бачити. Так і з Німеччини скоро виженуть 😎".

У травні 2026 року українці потролили Олега Винника за його небажання повертатися до України. Перед цим його розкритикували за виправдання російської мови.